SCB - ศศินทร์ ประกาศยกระดับ “Bai Po Business Awards by Sasin” สู่ “Baipo Business Sustainability Awards”

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “2 ทศวรรษ รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin” ประกาศก้าวสำคัญในการยกระดับสู่รางวัลเกียรติยศ “Baipo Business Sustainability Awards” สะท้อนศักยภาพของธุรกิจไทยที่อยู่รอดและเติบโตได้ในทุกสถานการณ์ควบคู่ไปกับการมุ่งสร้างความยั่งยืน โดยมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ และนายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมยกระดับรางวัลสู่ศักราชใหม่ พร้อมมอบรางวัลพิเศษ “Bai Po Business Awards by Sasin – Champ of the Champs” ให้แก่ 2 องค์กรที่เคยได้รับรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ซึ่งมีความแข็งแกร่ง มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับคุณธรรม สามารถรักษาศักยภาพ และมาตรฐานในการดำเนินกิจการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์อย่างยั่งยืน ได้แก่ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ ฯ
ในโอกาสนี้ได้จัดสัมมนาเอกซ์คลูซีฟ หัวข้อ “The All-Weather Business เสริมภูมิคุ้มกัน ธุรกิจแกร่งทุกสถานการณ์” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาร่วมถ่ายทอดมุมมอง ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย ผ่านมุมมองของผู้นำที่เห็นการเคลื่อนที่ของเงินทุน อุตสาหกรรม และพลังงานของโลก รวมถึงแนวทางการสร้างข้อได้เปรียบที่ลอกเลียนแบบไม่ได้ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้ธุรกิจแข็งแกร่ง เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการสร้างเกราะป้องกันในการเผชิญต่อทุกวิกฤติ
ตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โครงการ “รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin” ได้ทำหน้าที่เป็นเวทีระดับประเทศในการเฟ้นหาและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ให้กับธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และการปรับตัวอย่างเท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้ แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable Growth) โดยมีผู้ประกอบการได้รับรางวัลแล้วทั้งสิ้น 105 บริษัท
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของบริษัทที่ได้รับรางวัลเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงวิสัยทัศน์และความสามารถของผู้ประกอบการที่พิสูจน์ให้เห็นว่า “ความยั่งยืน” ไม่ใช่เพียงแนวคิด แต่คือแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ลงมือปฏิบัติได้จริง และแสดงถึงภาวะผู้นำที่กล้าสร้างมาตรฐานใหม่ ขอชื่นชมทั้ง 105 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจมาได้อย่างไม่ย่อท้อ มีผลประกอบการที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง แม้จะพบเจออุปสรรคต่าง ๆ จากบริบทแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน เช่น วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์หรือวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ วิกฤติโควิด-19 มาจนถึงปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบให้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับกติกาการค้าโลกใหม่ เช่น มาตรฐาน ESG และการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี เป็นต้น ภาคธุรกิจควรเรียนรู้ ปรับตัวให้เร็ว และใช้ความเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสให้ได้ ต้องไม่เพียงแค่อยู่รอด แต่ต้องเป็นผู้กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรม”
“ที่ผ่านมา รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายรับรองความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับกิจการต่าง ๆ มานานถึง 2 ทศวรรษแล้ว แต่เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานความสำเร็จของธุรกิจย่อมเปลี่ยนไป จึงถึงเวลาที่จะต้องยกระดับรางวัลนี้ ภายใต้ชื่อใหม่ว่า รางวัลเกียรติยศ “Baipo Business Sustainability Awards” เพื่อเป็นเข็มทิศให้กับทั้งอุตสาหกรรมว่ามาตรฐานใหม่ที่ต้องก้าวไปพร้อมกันคือ “การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ” เพื่อให้รางวัลนี้เป็นตัวเร่งระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย จนเกิดการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน”
นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” มาร่วม 2 ทศวรรษ มีผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 105 บริษัท ซึ่งถือเป็น “105 ต้นแบบธุรกิจไทย” ในจำนวนนี้มีบริษัทที่เติบโตและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai และ SET แล้วถึง 19 บริษัท และทุกบริษัทยังคงยืนหยัดเดินหน้าธุรกิจอย่างไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค แม้ว่าจะต้องเผชิญความท้าทายหลายด้าน ธนาคารไทยพาณิชย์มีนโยบายมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านโครงการอบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี AI, E-Commerce, มาตรฐาน ESG การให้คำปรึกษาเชิงลึก รวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงเงินทุน ในรูปแบบสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainable Finance) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปลงทุนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาว และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รางวัลที่ผู้ประกอบการเคยได้รับ จึงไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จทางธุรกิจ แต่เป็นเครื่องหมายรับรองถึงความแข็งแกร่ง ความยั่งยืน ที่จะสร้างความเชื่อถือต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมต่อไปอีกหลายทศวรรษ”
“เนื่องในโอกาสครบ 2 ทศวรรษนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน “2 ทศวรรษ รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin” เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัลจากทุกรุ่นกลับมาพบปะกัน (Reunion) อีกครั้ง สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังวิสัยทัศน์แบบเอกซ์คลูซีฟ จากผู้นำธุรกิจด้านพลังงานและโลจิสติกส์ระดับประเทศ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้มาสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Connection) ที่เข้มแข็ง และร่วมกันสร้างโอกาสและวางรากฐานทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะนำพาผู้ประกอบการไทยไปสู่ความสำเร็จในทศวรรษหน้า ธนาคารมองว่าหัวใจสำคัญของการอยู่รอดได้ทุกสถานการณ์ คือ การช่วยเหลือพึ่งพาและเติบโตไปด้วยกันทั้ง Ecosystem ธนาคารไม่ได้เพียงแค่ให้รางวัลแล้วจบไป แต่เรามุ่งมั่นที่จะเห็นการเติบโตอย่างไม่สิ้นสุดของผู้ประกอบการไทย เพราะผู้ประกอบการคือฟันเฟืองที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนมหาศาลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน”
ในโอกาสนี้ ได้มีการประกาศผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลพิเศษ “Bai Po Business Awards by Sasin – Champ of the Champs” ให้แก่ 2 องค์กรที่เคยได้รับรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ซึ่งมีความแข็งแกร่ง มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับคุณธรรม สามารถรักษาศักยภาพ และมาตรฐานในการดำเนินกิจการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์อย่างยั่งยืน ได้แก่
• บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด: ผู้นำผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แบรนด์ Tropicana Oil ทั้ง Skin Care, Hair Care และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ระดับมาตรฐานโลก ที่มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยใส่ใจตั้งแต่คุณภาพชีวิตเกษตรกรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ
• บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน): ผู้นำการให้บริการซอฟต์แวร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล Human Resource Management Solution (HRIS) รายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ช่วยรองรับการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ อย่างครบวงจร มุ่ง Transform ธุรกิจไทยสู่ยุคดิจิทัล
นอกจากนี้ ในโอกาสครบ 2 ทศวรรษ ธนาคารยังได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ฯ ประกาศก้าวใหม่ของรางวัลเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศของภาคธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืน ภายใต้ชื่อรางวัลเกียรติยศ “Baipo Business Sustainability Awards” เพราะความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่คือหัวใจของการเติบโต โดยการยกระดับและเปลี่ยนชื่อรางวัลในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการแทนที่หรือลดทอนคุณค่าของรางวัลเดิม แต่เป็นเพียงการขยายความหมายให้สะท้อนบริบทของโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โครงการรางวัล “Baipo Business Sustainability Awards” เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลและมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้องค์กร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่มีรายได้ตั้งแต่ 75 – 500 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า 500 – 5,000 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลใหม่นี้ มุ่งเน้นการประเมินใน 3 มิติ 6 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1) มิติภายในองค์กร ประกอบด้วย ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการบริหารองค์กร และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร 2) มิติต่อลูกค้า ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาการตลาด และด้านการดูแลลูกค้า 3) มิติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ด้านความยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมพิสูจน์ศักยภาพของธุรกิจ หรือต้องการเสนอชื่อผู้ประกอบการเพื่อพิจารณารางวัล สามารถสมัครหรือเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2569 และจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลเป็นครั้งแรกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2570 ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scb.co.th/th/baipo-business-awards หรือติดต่อคณะทำงาน Sasin Management Consulting ได้ที่โทรศัพท์ 02-218-4017 Email: Baipoawards@sasin.edu