มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ ไทยเบฟ ร่วมสนับสนุน อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างอาคารปานะศาลาหลังใหม่และป้อมยามรักษาความปลอดภัยให้กับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นจำนวนเงิน 2,696,747.42 บาท โดยได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรง “สืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” เป็นแนวทางในการสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่ออนุรักษ์อาคารเก่าย่านนิวาสถานเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์และพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมสืบไป
ในการนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนดังกล่าวแก่ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์