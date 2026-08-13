ชาวบ้านเฮ! ค่าไฟงวดลดเหลือ 3.86บาท/หน่วยเริ่มบิลก.ย.นี้

“กกพ.” เห็นชอบค่าไฟบ้านโครงสร้างใหม่ เริ่มบิล ก.ย. 69 ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดจาก 3.95 บาทต่อหน่วย เหลือ 3.86 บาทต่อหน่วย โดยมีการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้า (Progressive Rate) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จากค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่ 3.69 บาทต่อหน่วย จากเดิมอยู่ที่ 3.78 บาท โดยนำค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ 0.6 34บาท/หน่วยและการใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก ค่าไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 31/2569 (ครั้งที่ 1,021) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้า (Progressive Rate) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว โดยมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2569 เป็นต้นไป
การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าดังกล่าว ส่งผลให้ ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่ 3.69 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบันอยู่ที่ 3.78 บาทต่อหน่วย และเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าตาม สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) สำหรับเรียกเก็บ ในงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2569 ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วย แล้ว ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก 3.95 บาทต่อหน่วย มาอยู่ที่ 3.86 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้เป็นการปรับ เฉพาะอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) ครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ ได้แก่ ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง มิเตอร์ขนาดเกิน 5 แอมแปร์ ได้แก่ ประเภทที่ 1.2 ของ กฟน. และประเภทที่ 1.1.2 ของ กฟภ. โดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก ไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย
นอกจากนี้ โครงสร้างใหม่ดังกล่าวยังนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กับไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) โดยนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออก ในอัตรา 0.0634 บาทต่อหน่วย สำหรับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 201 หน่วยขึ้นไป ส่งผลให้อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (ไม่รวมค่าเอฟทีและภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับหน่วยที่ 201–400 ลดจาก 4.2218 บาทต่อหน่วย เป็น 4.1584 บาทต่อหน่วย และหน่วยที่ 401 ขึ้นไป ลดจาก 4.4217 บาทต่อหน่วย เป็น 4.3583 บาทต่อหน่วย
สำหรับการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กกพ. เห็นชอบให้ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยที่ยังไม่มีทะเบียน บ้านถาวร ทั้งนี้ ผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะ ถาวรต่อเนื่อง มีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย 6 เดือน และติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24–31 กรกฎาคม 2569 ก่อนนำผลเสนอ กกพ. พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 จากนั้นจึงได้ตรวจทาน รายละเอียดและมีหนังสือแจ้งมติไปยังการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและประกาศ เรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่บิลเดือนกันยายน 2569 เป็นต้นไป