“Taiwan Talks 2026” ปิดฉากอย่างงดงามที่กรุงเทพฯ 4 อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังระดับล้านผู้ติดตามร่วมแชร์เคล็ดลับเที่ยวไต้หวัน พร้อมประกาศผู้โชคดีรับรางวัลใหญ่ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จากกิจกรรม Online Lucky Draw รอบแรก และสานต่อกิจกรรม Online Lucky Draw รอบที่ 2 เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน จัดงานเสวนาแบ่งปัน “Taiwan Talks 2026” อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ภายในงานได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของประเทศไทยที่มีผู้ติดตามหลักล้าน จาก 4 ทีมครีเอเตอร์ รวม 5 ท่าน มาร่วมแบ่งปันเส้นทางท่องเที่ยวไต้หวัน 4 ธีม ในแบบของตนเอง พร้อมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามความรู้ด้านการท่องเที่ยวสุดตื่นเต้น โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ร่วมกับผู้แทนจากสายการบิน China Airlines, EVA Air และ STARLUX Airlines ร่วมขึ้นเวทีเพื่อจับรางวัล และประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ “ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ” จากกิจกรรม Online Lucky Draw Campaign ประจำปี รอบแรก พร้อมประกาศเปิดกิจกรรม Online Lucky Draw Campaign รอบที่ 2 เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันในช่วงครึ่งปีหลัง
แบ่งปันเส้นทางท่องเที่ยวสุดพิเศษผ่าน 4 ธีม พร้อมแผ่นพับเส้นทางท่องเที่ยว ชวนสัมผัสไต้หวันในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความสนใจหลากหลายได้อย่างตรงจุด งานในครั้งนี้จึงมุ่งนำเสนอแนวคิด “Taiwan 100 Ways” ที่สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันมุ่งเปิดมุมมองใหม่ ก้าวข้ามภาพจำของเส้นทางท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคนสามารถค้นพบการท่องเที่ยวไต้หวันในสไตล์ของตนเอง ภายในงานยังได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังผู้ติดตามหลักล้านของไทย ตัวแทนของทั้ง 4 ธีม มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวไต้หวันแบบเจาะลึกในฐานะนักเดินทางที่ได้ไปสัมผัสจริง
เริ่มต้นด้วย คุณนัชชา จาก “Natcha NCS” ตัวแทนธีม “Waves of Vitality” ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ทริปผ่อนคลายฮีลใจ ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานบนรางรถไฟสายเก่าแห่งเหมียวลี่ พร้อมดื่มด่ำกับบ่อน้ำพุร้อนแห่งความงาม คุณนัทและคุณออม จาก “ไปกันนะ : Pai Gun Na” ตัวแทนธีม “Waves of Flavor” พานักชิมไปเปิดพิกัดความอร่อยตามรอยมิชลินทั่วไต้หวัน คุณกอล์ฟ จาก “กอล์ฟมาเยือน” เจาะลึกธีม “Waves of Culture” ถ่ายทอดเสน่ห์ด้านวัฒนธรรม ผ่านความหลากหลายทางความเชื่อ และบรรยากาศย่านเมืองเก่าลู่กั่ง และคุณเขื่อน จาก “Koendanai” ที่จับมือหวานใจออกเดินทางสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวผ่านธีม “Waves of Love” สะท้อนเสน่ห์การท่องเที่ยวของไต้หวันที่มีความหลากหลายและเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ในฐานะจุดหมายปลายทางที่พร้อมโอบรับนักท่องเที่ยวทุกความหลากหลาย
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแจกแผ่นพับแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวตามธีมต่าง ๆ ให้ผู้ร่วมงานได้นำไปใช้ประกอบการวางแผนการเดินทาง โดยผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า สามารถนำเส้นทางที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์แนะนำไปใช้จัดทริปตามได้จริง ช่วยเพิ่มความสะดวกและทำให้การวางแผนท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
คุณซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ : “เปลี่ยนความสนใจเที่ยวไต้หวันให้กลายเป็นการเดินทางจริง”
ภายในงาน คุณซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ พร้อมด้วย 4 อินฟลูเอนเซอร์ดัง และตัวแทนจากสายการบินพันธมิตร ร่วมปรากฎตัวบนเวที เพื่อเป็นสักขีพยานในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับช่วงครึ่งปีหลังอย่างเป็นทางการ
คุณซินดี้ เฉิน กล่าวว่า “หลังยุคโควิด พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้คนทั่วโลกได้เปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวหันมาให้ความสำคัญกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของแคมเปญ “Taiwan 100 Ways” ในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของไต้หวัน พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ออกค้นหาและสัมผัสไต้หวันในมุมมองที่แตกต่างออกไป
งาน “Taiwan Talks 2026” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบออฟไลน์ที่สำคัญที่สุดในช่วงครึ่งปีหลัง โดยได้อินฟลูเอนเซอร์ตัวแทนรูปแบบการท่องเที่ยวทั้ง 4 ธีม มาร่วมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการท่องเที่ยวไต้หวันให้กับชาวไทย ซึ่งนอกจากจะมีการอัปเดตข้อมูลท่องเที่ยวล่าสุดแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้รับทั้งความสนุก และยังได้ลุ้นรางวัลสุดพิเศษ เพื่อยกระดับจากความสนใจท่องเที่ยวให้กลายเป็นการเดินทางจริง พร้อมสานต่อกระแสความนิยมท่องเที่ยวไต้หวันในตลาดไทยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งปีหลัง”
เปิดฉากเกมตอบคำถามสุดมันส์! ผู้ร่วมงานกว่า 300 คน ร่วมชิงตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เที่ยวไต้หวัน ผ่าน "Taiwan Travel Game"
ในช่วงครึ่งหลังของงานได้มีการจัดกิจกรรมตอบคำถามแบบเรียลไทม์ ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ร่วมประชันความรู้ผ่านเกมตอบคำถาม เพื่อชิงตำแหน่ง “สุดยอดแฟนพันธุ์แท้เที่ยวไต้หวัน” โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะตลอดกิจกรรม
โจทย์การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่เพียงครอบคลุมไฮไลต์สำคัญจากเส้นทางท่องเที่ยว 4 ธีมหลักของอินฟลูเอนเซอร์เท่านั้น แต่ยังนำข้อมูลแคมเปญลุ้นโชคออนไลน์ตลอดทั้งปีอย่าง “Taiwan 100 Ways – 2026 Lucky Draw Campaign” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน กับ Klook และ 3 สายการบินพันธมิตร ได้แก่ China Airlines, EVA Air และ STARLUX Airlines มาดัดแปลงเป็นคำถามแบบถามเร็วตอบเร็ว ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเดินทางไปเที่ยวไต้หวันและกติกาการร่วมลุ้นรางวัลผ่านเกมการแข่งขันประลองความเร็วที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น โดยผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้รับ Voucher จาก Klook สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการในไต้หวัน ถือเป็นการอุ่นเครื่องต้อนรับกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวในระยะถัดไปได้เป็นอย่างดี
ประกาศผลรางวัลแคมเปญดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยรอบแรก พร้อมสานต่อแคมเปญลุ้นโชคออนไลน์ระลอกที่ 2
สำหรับไฮไลต์สุดท้ายของงาน คุณซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากสายการบินพันธมิตร ได้ร่วมขึ้นเวทีเพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดีจากกิจกรรมออนไลน์ประจำปีรอบแรกอย่างเป็นทางการ โดยรางวัลใหญ่ในรอบนี้ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ไทเป ชั้นธุรกิจ จากสายการบิน China Airlines และ STARLUX Airlines สายการบินละ 1 รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด จากสายการบิน China Airlines และ EVA Air สายการบินละ 1 รางวัล พร้อมของรางวัลพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย
ภายในงานครั้งนี้ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้โชคดีชาวไทยที่ได้รับรางวัลใหญ่เป็นตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจจากกิจกรรมจับรางวัล Online Lucky Draw ในรอบแรก ซึ่งผู้โชคดีเผยด้วยความตื่นเต้นว่า “นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้รับรางวัลใหญ่และยังมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางด้วยการนั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจ โดยได้ซื้อตั๋วชั้นประหยัดของสายการบิน EVA Air ไว้แล้ว และวางแผนจะเดินทางไปไทเปคนเดียวในเดือนธันวาคมปีนี้ เป็นทริปพักผ่อนสบาย ๆ 5 วัน แต่ไม่คาดคิดเลยว่าจะได้รับรางวัลใหญ่ขนาดนี้”
ผู้โชคดียังเผยอีกว่า จนถึงปัจจุบันได้เดินทางไปไต้หวันมาแล้วถึง 13 ครั้ง และแทบจะเที่ยวทั่วทั้งไต้หวันแล้ว ยกเว้นเกาะรอบนอกบางแห่ง สำหรับเธอแล้วรู้สึกว่าคนไต้หวันเป็นมิตร การเดินทางก็สะดวก อีกทั้งยังมีอาหารอร่อย ๆ มากมาย ทำให้ไต้หวันเปรียบเสมือน “บ้านหลังที่สอง” ของเธอ ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางไปเที่ยวคนเดียว ไปกับเพื่อน หรือไปกับครอบครัว ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เธอตัดสินใจกลับไปเยือนไต้หวันครั้งแล้วครั้งเล่า
พร้อมกันนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันได้ประกาศเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระลอกที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม) อย่างเป็นทางการ เพียงซื้อสินค้าท่องเที่ยวไต้หวันผ่าน Klook หรือซื้อตั๋วเครื่องบินเส้นทางไทย-ไต้หวันจากสายการบินพันธมิตร และลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลออนไลน์ ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที โดยการจับรางวัลรอบที่ 2 จะมีขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน รางวัลใหญ่ในรอบนี้คือ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไทเป ชั้นธุรกิจ จากสายการบิน EVA Air จำนวน 1 รางวัล รวมถึงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด จากสายการบิน China Airlines และ EVA Air สายการบินละ 1 รางวัล พร้อมของรางวัลด้านการท่องเที่ยวสุดพิเศษอีกมากมาย เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกไต้หวันเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ และผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเยือนไต้หวันในช่วงครึ่งปีหลังอย่างเต็มกำลัง
ติดตามรายละเอียดกิจกรรม และกติกาการจับรางวัลรอบที่ 2 เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ และเว็บไซต์กิจกรรม Online Lucky Draw Campaign