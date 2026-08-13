มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ จัดงานวันรำลึก ปี 2569 สานต่อเจตนารมณ์ เดินหน้าส่งต่อโอกาสสู่เยาวชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ จัดงาน “วันรำลึกถึง ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ประจำปี 2569” เพื่อร่วมรำลึกถึง ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท เบทเตอร์เวย์ ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์ “มิสทิน” (MISTINE) พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง โดยมีคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมด้วยคุณพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง คุณมธุรส เบนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พนักงานครอบครัวเบทเตอร์เวย์ ตลอดจนคุณครูและน้อง ๆ เยาวชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ณ ห้องอาหารการ์เด้น รูม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569
งานวันรำลึกในปีนี้จัดขึ้นเพื่อย้อนรำลึกถึงแนวคิดและคุณค่าที่ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด นอกเหนือจากการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ ท่านยังส่งต่อโอกาสสู่เยาวชนและสังคม โดยเชื่อว่าการศึกษาและคุณภาพของใจเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้คนคนหนึ่งเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ และเมื่อเติบโตอย่างแข็งแรง ก็สามารถส่งต่อสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่คนรอบข้างและสังคมได้ แนวคิดดังกล่าวจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของมูลนิธิฯ ภายใต้แนวคิด “Better ME, Better Society”
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ยังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานในหลากหลายมิติ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสและส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม โดยเฉพาะการสนับสนุน โอกาสทางการศึกษา ผ่านทุนการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ทั้งทุนสำหรับบุตรหลานพนักงาน ทุนการศึกษาภายนอก ทุน E-case สำหรับเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนทุนสนับสนุนด้านศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา รวมถึงการศึกษาและงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
สำหรับปี 2569 มูลนิธิฯ เดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษารวมกว่า 2 ล้านบาท ครอบคลุมทุน E-case ทั้งสำหรับผู้รับทุนรายใหม่และผู้รับทุนต่อเนื่อง และทุนการศึกษาสำหรับบุตร–ธิดาของพนักงาน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพและค้นพบความสามารถของตนเอง
ภายในงานยังมีการรับมอบเงินสมทบทุนจากบริษัท BETTER WAY (GLOBAL) LIMITED จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยมีคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบ สะท้อนถึงความร่วมมือของบริษัทในเครือและพันธมิตรในการร่วมกันสานต่อภารกิจของมูลนิธิฯ ให้สามารถสร้างโอกาสและส่งต่อความหวังไปยังผู้คนในสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากการสร้างโอกาสด้านการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญกับ การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมปลูกต้นไม้ การดำน้ำปลูกปะการัง และการสนับสนุนงานวิจัยด้านปะการังฟอกขาว เพื่อร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป ขณะเดียวกันยังเดินหน้าสร้างความตระหนักด้านสุขภาพใจและการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผ่านโครงการ “Better ME, Better Society – On Tour” ที่เปิดพื้นที่ให้นักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพใจ การรับมือกับความเครียด การค้นหาคุณค่าในตัวเอง ตลอดจนการรับมือกับการบูลลี่และความหลากหลาย
อีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนแนวคิดเรื่องการ “สร้างโอกาส” คือ “Amornthep Unbox Your Talent 2026” ที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง กล้าที่จะก้าวออกมาแสดงศักยภาพ และต่อยอดสิ่งที่รักให้เกิดเป็นโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต สามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ เพจ Facebook มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์
สำหรับมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ การรำลึกถึงผู้ก่อตั้งจึงไม่ได้เป็นเพียงการย้อนนึกถึงเรื่องราวในอดีต แต่คือการร่วมกันเดินหน้าสิ่งที่ท่านได้ริเริ่มไว้ ผ่านการสร้างโอกาสให้เยาวชน การสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาศักยภาพคน การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างพื้นที่ที่ช่วยให้คนในสังคมเติบโตอย่างมีคุณภาพ จากเจตนารมณ์ของ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ที่เชื่อว่า “ทุกการเติบโตที่ดีของคนคนหนึ่ง สามารถเปลี่ยนสังคมได้” มูลนิธิฯ จึงยังคงมุ่งมั่นสานต่อภารกิจ และส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โอกาสที่ได้รับในวันนี้สามารถเติบโตและส่งต่อเป็นพลังที่ดีให้กับสังคมในวันข้างหน้าต่อไป