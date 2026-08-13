Rolex Thailand ราคาเริ่มต้นเท่าไร? อัปเดตปี 2026 พร้อมปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา

Rolex เป็นแบรนด์นาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยมาตรฐานการผลิตที่พิถีพิถัน การพัฒนากลไกนาฬิกาอย่างต่อเนื่อง และเอกลักษณ์ด้านการออกแบบที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ทำให้คอลเลกชันต่างๆ ของ Rolex ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานและนักสะสมในหลายประเทศ
ในปี 2026 ตลาด Rolex Thailand ยังคงมีนาฬิกาหลากหลายคอลเลกชันให้เลือก โดยแต่ละรุ่นมีช่วงราคาที่แตกต่างกันตามวัสดุ ขนาดตัวเรือน กลไก ฟังก์ชัน และรายละเอียดของการตกแต่ง บทความนี้รวบรวมข้อมูลภาพรวมของราคา Rolex ในประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของแต่ละรุ่น รวมถึงแนวโน้มของตลาด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
ข้อมูลภาพรวมของคอลเลกชัน Rolex Thailand ในปี 2026
Rolex Thailand มีคอลเลกชันหลากหลายที่วางจำหน่าย โดยแต่ละรุ่นได้รับการออกแบบให้มีลักษณะการใช้งาน ฟังก์ชัน และรายละเอียดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่คอลเลกชันคลาสสิก เช่น Rolex Datejust และ Rolex Oyster Perpetual ไปจนถึงคอลเลกชันสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น Rolex Submariner, Rolex GMT-Master II, Rolex Sky-Dweller และ Rolex Day-Date
ราคาจำหน่ายของแต่ละคอลเลกชันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ วัสดุของตัวเรือน ขนาดนาฬิกา ประเภทของสาย หน้าปัด และรายละเอียดการตกแต่ง รวมถึงความแตกต่างของแต่ละรุ่นย่อยภายในคอลเลกชันเดียวกัน ทำให้นาฬิกาที่อยู่ในคอลเลกชันเดียวกันอาจมีราคาจำหน่ายไม่เท่ากัน
เนื่องจากราคาและรายการผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของผู้ผลิตในแต่ละช่วงเวลา ผู้ที่ต้องการข้อมูลล่าสุดควรตรวจสอบจากเว็บไซต์ Rolex หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยก่อนตัดสินใจ
Rolex Thailand ปี 2026 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไร
ราคานาฬิกา Rolex Thailand นั้นแตกต่างกันไปตามคอลเลกชัน รุ่นย่อย วัสดุของตัวเรือน ขนาดนาฬิกา และรายละเอียดของหน้าปัด โดยรุ่นเดียวกันอาจมีราคาจำหน่ายไม่เท่ากันหากใช้วัสดุหรือองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ข้อมูลด้านล่างจึงเป็นเพียงช่วงราคาโดยประมาณ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาเบื้องต้น
- Rolex Oyster Perpetual เริ่มต้นประมาณ 2 แสนบาทขึ้นไป
- Rolex Lady-Datejust เริ่มต้นประมาณ 2.8 แสนบาทขึ้นไป
- Rolex Datejustเริ่มต้นประมาณ 3 แสนบาทขึ้นไป
- Rolex GMT-Master II เริ่มต้นประมาณ 4 แสนบาทขึ้นไป
- Rolex Sky-Dweller เริ่มต้นประมาณ 6 แสนบาท และสูงขึ้นตามวัสดุที่ผลิต
- Rolex Day-Date เริ่มต้นระดับหลักล้านบาท เนื่องจากใช้ Precious Metals
*ราคาจำหน่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการกำหนดราคาของ Rolex รวมถึงรายละเอียดของแต่ละรุ่นและวัสดุที่เลือกใช้ ผู้ที่ต้องการข้อมูลล่าสุดควรตรวจสอบราคาจากเว็บไซต์ Rolex หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยก่อนตัดสินใจลงทุน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา Rolex ในแต่ละคอลเลกชัน
ราคาของนาฬิกา Rolex ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อคอลเลกชันเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยด้านวัสดุ การออกแบบ ฟังก์ชันการใช้งาน และรายละเอียดของแต่ละรุ่นย่อยที่ทำให้ราคาจำหน่ายแตกต่างกัน แม้จะอยู่ในคอลเลกชันเดียวกันก็ตาม โดยปัจจัยสำคัญที่มักส่งผลต่อราคา มีดังนี้
1. วัสดุของตัวเรือน (Material)
วัสดุที่ใช้ผลิตตัวเรือนและสายนาฬิกาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคา โดย Rolex มีการใช้วัสดุหลายประเภท เช่น Oystersteel, Rolesor (การผสมระหว่าง Oystersteel และทองคำ) รวมถึง Precious Metals เช่น ทองคำ 18 กะรัต และแพลทินัม ซึ่งวัสดุแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ราคาจำหน่ายของแต่ละรุ่นแตกต่างกันด้วยนั่นเอง
2. กลไกและฟังก์ชันการใช้งาน
Rolex พัฒนาคอลเลกชันแต่ละรุ่นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวัน การเดินทาง การดำน้ำ และการใช้งานเฉพาะด้าน ส่งผลให้กลไกและฟังก์ชันของแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น
- Rolex Datejust แสดงวันที่ด้วยช่องวันที่ (Date Display) พร้อมเลนส์ Cyclops บนกระจกแซฟไฟร์ที่ช่วยขยายตัวเลขวันที่ให้อ่านง่ายขึ้น นับเป็นนาฬิกาข้อมือระบบไขลานอัตโนมัติรุ่นแรกที่สามารถเปลี่ยนวันที่ได้อัตโนมัติบนหน้าปัดเมื่อเปิดตัวในปี 1945
- Rolex GMT-Master II เพิ่มฟังก์ชันแสดงเวลาสองเขตเวลา (Dual Time Zone) และขอบหน้าปัดแบบ 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถอ่านเวลาของสองเขตเวลาได้พร้อมกัน และหากตั้งค่าเพิ่มเติม ยังสามารถติดตามเวลาได้ถึงสามเขตเวลาได้ด้วย
- Rolex Sky-Dweller หนึ่งในคอลเลกชันที่มีกลไกซับซ้อนที่สุดของ Rolex มาพร้อมระบบปฏิทินประจำปี (Annual Calendar) และการแสดงเวลาสองเขตเวลา มาพร้อมระบบปฏิทินประจำปี Saros Annual Calendar ซึ่งสามารถแยกแยะเดือนที่มี 30 และ 31 วันได้โดยอัตโนมัติ
- Rolex Day-Date แสดงทั้งวันในสัปดาห์และวันที่ พร้อมผลิตเฉพาะวัสดุ Precious Metals ได้แก่ ทองคำ 18 กะรัต (Yellow Gold, White Gold และ Everose Gold) และแพลทินัม 950 เท่านั้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคอลเลกชันนี้
3. ขนาดตัวเรือนและรายละเอียดการตกแต่ง
นอกจากวัสดุและกลไกแล้ว รายละเอียดด้านการออกแบบยังส่งผลต่อราคาของนาฬิกาแต่ละรุ่น ไม่ว่าจะเป็น
- ขนาดตัวเรือน เช่น 28 มม., 31 มม., 36 มม., 40 มม. และ 42 มม.
- ประเภทของสาย เช่น Oyster, Jubilee หรือ President
- รูปแบบขอบตัวเรือน เช่น เรียบ หยัก หรือขอบแบบหมุนได้ในบางคอลเลกชัน
- สีและวัสดุของหน้าปัด
- การประดับอัญมณี เช่น การใช้หลักชั่วโมงแบบเพชร การฝังอัญมณีบนหน้าปัด หรือการเลือกใช้วัสดุพิเศษในบางรุ่น
แนวโน้มของตลาด Rolex Thailand ในปี 2026
ในปี 2026 ตลาด Rolex Thailand ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยความสนใจของผู้บริโภคสะท้อนให้เห็นถึงการพิจารณาปัจจัยหลายด้าน ทั้งการออกแบบ วัสดุ และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มากกว่าการพิจารณาจากราคาเพียงอย่างเดียว แนวโน้มที่พบได้ ได้แก่
1. ตัวเลือกที่หลากหลายตามการใช้งาน
การเลือกนาฬิกามีแนวโน้มอ้างอิงจากสไตล์การใช้งานในชีวิตประจำวัน ขนาดตัวเรือน สีของหน้าปัด และวัสดุที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สวมใส่ มากกว่าการเลือกจากคอลเลกชันหรือราคา
2. คอลเลกชันของ Rolex
คอลเลกชันที่เป็นส่วนหนึ่งของสายการผลิตหลักของ Rolex เช่น Datejust, Oyster Perpetual, Submariner และ GMT-Master II ยังคงเป็นรุ่นที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีตัวเลือกด้านขนาด วัสดุ และหน้าปัดที่หลากหลาย
3. ตัวเลือกวัสดุที่หลากหลาย
นอกจากรุ่นที่ผลิตด้วย Oystersteel แล้ว ยังมีคอลเลกชันที่ใช้วัสดุอย่าง Rolesor ทองคำ 18 กะรัต และแพลทินัม รวมถึงรุ่นที่มีรายละเอียดการตกแต่งพิเศษ เช่น หน้าปัดหรือการประดับอัญมณี ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลายตามความต้องการและงบประมาณ
Rolex เป็นแบรนด์นาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์ที่มีคอลเลกชันหลากหลาย โดยแต่ละรุ่นมีช่วงราคาที่แตกต่างกันตามวัสดุ กลไก ฟังก์ชัน ขนาดตัวเรือน และรายละเอียดการตกแต่ง นอกจากนี้ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผู้ผลิตในแต่ละช่วงเวลา ผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลของแต่ละคอลเลกชันและตรวจสอบราคาจำหน่ายล่าสุดจากช่องทางอย่างเป็นทางการก่อนตัดสินใจ
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ NGG Timepieces ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา Rolex Thailand อย่างเป็นทางการ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอลเลกชัน นัดหมายเข้าชมเรือนเวลา และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของบูติก