เจ้าท่าฯ ประกาศควบคุมเดินเรือ"เจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย" 17, 20, 27 ส.ค.นี้ ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

กรมเจ้าท่า ออกประกาศที่ 158/2569 กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย
เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว วันที่ 17, 20, 27 สิงหาคม 2569 เพื่อฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี
กรมเจ้าท่าออกประกาศ ที่ 158 /2569 เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว ตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค กองทัพเรือจะทำการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 โดยจะทำการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำเดือนสิงหาคม 2569 ในวันที่ 17, 20, 27 สิงหาคม 2569 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการจัดระเบียบการจราจรทางน้ำในวันฝึกซ้อมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างามและสมพระเกียรติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะ "เจ้าท่า" อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2520
กรมเจ้าท่าจึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว ดังต่อไปนี้
1. แม่น้ำเจ้าพระยา
1.1 ระหว่างสะพานกรุงธน (ซังฮี้) - สะพานพระปกล้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จ ขอความร่วมมือเรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านในพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ
1.2 ระหว่างท่าเรือสะพานกรุงธน (ซังฮี้) - สะพานพระปกเกล้า ตั้งแต่เวลา 12.30 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จ ขอความร่วมมือเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านในพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ
- เรือด่วนเจ้าพระยา ด้านเหนือ ให้จอดรับ - ส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไป ตั้งแต่เวลา 12.30 น.จนกว่า
จะแล้วเสร็จ ด้านใต้ ให้จอดรับ - ส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไป ตั้งแต่เวลา 12.30 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จ
◦ เรือไฟฟ้า, เรือท่าวังหลัง (ข้ามฟาก), ท่าพระจันทร์, ท่ามหาราช, ท่าช้าง และท่าวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารให้บริการรับ -ส่งผู้โดยสารจนถึงเวลา 12.30 น.
◦ เรือข้ามฟากท่าเตียน ให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสารจนถึงเวลา 15.00 น.
2. คลองบางกอกน้อย ระหว่างปากคลองบางกอกน้อย - วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ ห้ามเรือทุกชนิดผ่านในพื้นที่ควบคุมการเรือ
กรมเจ้าท่า เน้นย้ำ ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือต้องปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2520 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาทและให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน