17-23 ส.ค.นี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชวนเลือกซื้อสุดยอดของดี GI ใน GI MARKET : THAILAND'S FINEST GI SELECTION ที่ไอคอนสยาม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดงาน GI MARKET รวมสุดยอดของดี GI ไทยฯ ส่งตรงจากแหล่งผลิต คัด 15 ของกิน GI ยอดฮิต สู่ใจกลางแหล่งชอปปิงระดับพรีเมียม เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว และผู้มีกำลังซื้อ 17-23 ส.ค.นี้ ชั้น G ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ ในไอคอนสยาม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน GI MARKET รวมสุดยอดของดี GI ไทย “THAILAND'S FINEST GI SELECTION” โดยคัดสรรของกิน GI เกรดพรีเมียม จากทุกภูมิภาค ทั่วไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่โดดเด่น และเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มาจำหน่ายรวมกว่า 15 ร้านค้า ทั้งวัตถุดิบชั้นเลิศ ผลไม้หวานฉ่ำ และของทานเล่นแปรรูป อาทิ ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา, ไข่เค็มไชยา, พริกไทยตรัง, ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ, สับปะรดภูแลเชียงราย, มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี, ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน, ข้าวแต๋นลำปางให้ทุกท่านได้เลือกซื้ออย่างมั่นใจทั้งในด้านรสชาติ และคุณภาพของสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ GI
ผู้สนใจสามารถมาเลือกซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ มาตรฐาน GI และพบกับโปรโมชันพิเศษตลอดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่ 10.00-22.00 น. ชั้น G ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : GI Thailand