BEM ชวนสัมผัสเสน่ห์แห่งศิลปะในนิทรรศการ "7th Sketchbook Art Exhibition 2026”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ขอเชิญชวนผู้โดยสารและผู้ที่ชื่นชอบศิลปะร่วมเปิดประสบการณ์แห่งแรงบันดาลใจ ชมนิทรรศการศิลปะสุดสร้างสรรค์ "7th Sketchbook Art Exhibition 2026" ภายใต้แนวคิด "Renaissance: The Rebirth of Art" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2569 ณ Metro Mall สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร
นิทรรศการจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง BEM และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำเสนอผลงานศิลปะกว่า 65 ชิ้น จากนักเรียน ศิษย์เก่า ครู และศิลปินรับเชิญ ถ่ายทอดมุมมองและจินตนาการผ่านผลงานหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop ศิลปะ กิจกรรมพบปะครีเอเตอร์ และ Art Market ที่รวบรวมผลงานและสินค้าทำมือของนักเรียน ให้เยาวชนได้เรียนรู้การต่อยอดผลงานสู่การเป็น Creative Entrepreneur พร้อมแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจกับผู้เข้าชมอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ BEM มุ่งส่งเสริมการใช้พื้นที่ Metro Mall ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ ควบคู่กับการเป็นศูนย์กลางความสุขของการเดินทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างสะดวก และถือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยผ่านเวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ในวันและเวลาดังกล่าว