ลุยแจ้งเกิดรถไฟ 2 สายใหม่“นครสวรรค์-บ้านไผ่”และ “จัตุรัส-หนองบัวลำภู บอร์ดรฟท.เคาะงบ 392 ล้านบาท จ้างออกแบบ

บอร์ดรฟท.อนุมัติงบ 392 ล้านบาท จ้างที่ปรึกษา ออกแบบรายละเอียด-ทำรายงาน EIA ผุดรถไฟสายใหม่ 2 เส้นทาง ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ แนว East-West และช่วงจัตุรัส-ชัยภูมิ-หนองบัวลำภู เชื่อมโครงข่ายอีสานเหนือ-อีสานกลาง หนุนเดินทางและการขนส่งสินค้า
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ได้อนุมัติสั่งจ้างบริษัทที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ จำนวน 2 เส้นทาง ทั้งนี้คาดว่าจะเร่งรัดลงนามสัญญากับผู้รับจ้างทั้ง 2 โครงการในเดือนก.ย. 2569
ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ ซึ่งเป็นการก่อสร้างรถไฟทางเดี่ยว (ตามผลการศึกษาเดิม ระยะทาง 304 กม. มีอุโมงค์ 2 แห่ง และปรับปรุงทางรถไฟเดิมจากชุมทางกุดน้ำใส-สถานีรถไฟจตุรัส-ชุมทางบัวใหญ่ รวมระยะทาง 66.20 กม. วงเงินลงทุน 41,849 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 33,338 ล้านบาท
โดยจ้างกลุ่มกิจการค้าร่วม (Consortium) ในนามบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งมี 6 ราย ประกอบด้วย 1. บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด (Lead Firm) 2. บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด 3.บริษัท เทสโก้ จำกัด 4. บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด 5.บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัดและ6. บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด วงเงิน 200.6 ล้านบาท ลดลงจากวงเงินที่เสนอ 275.29 ล้าบาท และต่ำกว่าราคากลาง และต่ำกว่าวงเงินที่สำนักงบประมาณเห็นชอบ จะใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 450 วัน (15เดือน) นับจากปลายปี 2569
“รถไฟสายนี้จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้า แนวฝั่งตะวันออกและตะวันตก โดยสถานีปลายทางจะไปเชื่อมกับสถานีบ้านไผ่ของรถไฟทางคู่สายใหม่บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม”
2.โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงจัตุรัส-ชัยภูมิ-หนองบัวลำภู เป็นการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะทางรวม 230 กม. วงเงิน 192.26 ล้านบาท โดยจ้างกลุ่มกิจการค้าร่วม (Consortium) ในนามบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเจรจาปรับลดลงจากวงเงินที่เสนอ 251.83 ล้านบาท ขณะที่ราคากลางอยู่ที่ 200 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินงาน 540 วัน ( 18 เดือน) โดยแนวเส้นทางเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่เชื่อม อีสานตอนบนและอีสานตอนกลาง