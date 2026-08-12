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ทีเส็บ เปิดตัว "MEET Thai Plus 2026 Shenzhen" เวทีไมซ์เพื่อการตลาดยุคใหม่ รวมพลภาครัฐ-เอกชน-การศึกษาครั้งใหญ่ ร่วม 100 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทีเส็บ เปิดตัว "MEET Thai Plus 2026 Shenzhen"
เวทีไมซ์เพื่อการตลาดยุคใหม่ รวมพลภาครัฐ-เอกชน-การศึกษาครั้งใหญ่ ร่วม 100 ราย
เจาะนักธุรกิจจีนคุณภาพ ดึงไมซ์ การค้า ลงทุน เทคฯ ดิจิทัล ท่องเที่ยว อาหาร สุขภาพ การศึกษา

กรุงเทพฯ, 11 สิงหาคม 2569 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตัว MEET Thai Plus 2026 Shenzhen ภายใต้แนวคิด "Thailand: Meet for More” มิติใหม่งานไมซ์เจาะตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน-การศึกษาของไทยครั้งใหญ่สุด ร่วม 100 ราย นำเสนอโอกาสทางธุรกิจของไทยในหลากหลายสาขาในเวทีเดียวให้กับนักธุรกิจจีนระดับคุณภาพไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ทั้งการค้า ลงทุน ไมซ์ ท่องเที่ยว เทคโนโลยี ดิจิทัล การศึกษา อาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตั้งเป้าเจรจาธุรกิจไทย-จีนไม่ต่ำกว่า 800 นัดหมาย มูลค่าประมาณการกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อม MOU ร่วมมือธุรกิจไทย-จีน

​ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า MEET Thai Plus 2026 Shenzhen คืองานไมซ์เจาะตลาดต่างประเทศในมิติใหม่ที่ทีเส็บขับเคลื่อนให้สามารถสร้าง National Value และ High Impact ให้กับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะเป็นครั้งแรกที่ทีเส็บได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงานมากเป็นประวัติการณ์กว่า 100 ราย และไม่ได้จำกัดเฉพาะหน่วยงานหรือผู้ประกอบการไมซ์ แต่ครอบคลุมไปถึงภาคการค้า ลงทุน ท่องเที่ยว เทคโนโลยี ดิจิทัล การศึกษา อาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ถือเป็นงานไมซ์เพื่อเจาะตลาดต่างประเทศให้กับภาคธุรกิจไทยในหลากหลายสาขามากที่สุดและใหญ่ที่สุดเท่าที่ทีเส็บเคยดำเนินการมา

​“MEET Thai Plus 2026 Shenzhen คือตัวอย่างของการยกระดับการจัดงานไมซ์โฉมใหม่ที่ทีเส็บปรับ กลยุทธ์เชิงรุกให้เท่าทันสถานการณ์โลกธุรกิจที่มองหาจุดคุ้มทุนหรือ Return on Investment (ROI) ที่รวดเร็วขึ้น งาน MEET Thai Plus 2026 Shenzhen เป็นเวทีเชื่อมโยงจุดแข็ง ความเชี่ยวชาญ ขีดความสามารถ โอกาสและศักยภาพของประเทศไทยจากหน่วยงานหลักทางเศรษฐกิจหลากหลายหน่วยงานและหลากหลายสาขาไว้ในที่เดียว เพื่อให้สามารถสื่อสารยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยในเชิงโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเป็นเอกภาพและตอบโจทย์ลูกค้านักธุรกิจจีนได้อย่างคุ้มค่าคุ้มเวลาในการมองหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ประเทศไทยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค”

​หน่วยงานชั้นนำที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศของภาครัฐที่เข้าร่วมงาน MEET Thai Plus 2026 Shenzhen ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (I-EA-T) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

​ในส่วนของผู้ประกอบการภาคเอกชน มีทั้งตัวแทนธุรกิจโรงแรม ศูนย์ประชุม สถานที่จัดงาน บริษัท DMCs ผู้จัดงานการประชุม งานแสดงสินค้าและงานเทศกาล สมาคมธุรกิจไมซ์ สมาคมและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการสายเทคโนโลยี ผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสื่อดิจิทัล ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจของเล่นและคาแรกเตอร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งสถาบันการศึกษา โดยเป็นหน่วยงานจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง ลพบุรี เป็นต้น

​MEET Thai Plus 2026 Shenzhen จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Thailand: Meet for More" โดยทีเส็บต้องการให้ประเทศไทยเป็นประตูแห่งโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายสำหรับนักธุรกิจจีน และในขณะเดียวกันก็เป็นประตูที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ตลาดจีน ผ่านการจับคู่ธุรกิจ การสร้างเครือข่ายธุรกิจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจจีนใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการประชุม การจัดแสดงสินค้า และการลงทุนเจาะตลาดภูมิภาคอาเซียน

​การเลือกนครเซินเจิ้นเป็นสถานที่จัดงานเพราะเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและศูนย์กลางการลงทุนของ Greater Bay Area ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่มีพลวัตที่สุดของโลกและเป็นแหล่งรวมนักธุรกิจและ นักเดินทางธุรกิจระดับคุณภาพ ในภาพรวม สาธารณรัฐประชาชนจีนคือตลาดลำดับต้น ๆ ของประเทศไทยทั้งในแง่ตลาดไมซ์ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน รวมถึงการเป็นตลาดที่มีโอกาสสำหรับพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง

​งาน MEET Thai Plus 2026 Shenzhen ยังได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานชั้นนำของจีนที่มีพันธกิจส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง ระดับมณฑล และระดับเมือง โดยในส่วนของนักธุรกิจจีนคาดว่าจะเข้าร่วมงานกว่า 1,000 ราย เป็นตัวแทนสมาคมและผู้ประกอบการในภาคธุรกิจไมซ์ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนในต่างประเทศ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเอไอ และกลุ่มหอการค้าต่าง ๆ ทั้งนี้ ทีเส็บตั้งเป้าให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจไทย-จีนไม่น้อยกว่า 800 นัดหมาย ประมาณการมูลค่าธุรกิจกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมกับการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทย-จีนครอบคลุมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมสายเทคโนโลยีและนวัตกรรม

​“งานนี้ถือเป็นงานไมซ์ที่สร้างนัยสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในการเปิดตัวงาน ทีเส็บได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายเจียง เหว่ย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ที่ได้สละเวลามาร่วมงานแถลงข่าวและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การเสริมสร้างความร่วมมือไทย-จีน ผ่าน MEET Thai Plus”

​งาน MEET Thai Plus 2026 Shenzhen มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการเซินเจิ้น (Shenzhen Convention and Exhibition Centre - SZCEC) สาธารณรัฐประชาชนจีน พื้นที่การจัดงาน 7,500 ตารางเมตร คาดการณ์ผู้ร่วมงาน 1,500 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ร่วมงาน B2B จำนวน 1,000 คน