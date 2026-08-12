ทีเส็บ เปิดตัว "MEET Thai Plus 2026 Shenzhen"
เวทีไมซ์เพื่อการตลาดยุคใหม่ รวมพลภาครัฐ-เอกชน-การศึกษาครั้งใหญ่ ร่วม 100 ราย
เจาะนักธุรกิจจีนคุณภาพ ดึงไมซ์ การค้า ลงทุน เทคฯ ดิจิทัล ท่องเที่ยว อาหาร สุขภาพ การศึกษา
กรุงเทพฯ, 11 สิงหาคม 2569 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตัว MEET Thai Plus 2026 Shenzhen ภายใต้แนวคิด "Thailand: Meet for More” มิติใหม่งานไมซ์เจาะตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน-การศึกษาของไทยครั้งใหญ่สุด ร่วม 100 ราย นำเสนอโอกาสทางธุรกิจของไทยในหลากหลายสาขาในเวทีเดียวให้กับนักธุรกิจจีนระดับคุณภาพไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ทั้งการค้า ลงทุน ไมซ์ ท่องเที่ยว เทคโนโลยี ดิจิทัล การศึกษา อาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตั้งเป้าเจรจาธุรกิจไทย-จีนไม่ต่ำกว่า 800 นัดหมาย มูลค่าประมาณการกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อม MOU ร่วมมือธุรกิจไทย-จีน
ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า MEET Thai Plus 2026 Shenzhen คืองานไมซ์เจาะตลาดต่างประเทศในมิติใหม่ที่ทีเส็บขับเคลื่อนให้สามารถสร้าง National Value และ High Impact ให้กับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะเป็นครั้งแรกที่ทีเส็บได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงานมากเป็นประวัติการณ์กว่า 100 ราย และไม่ได้จำกัดเฉพาะหน่วยงานหรือผู้ประกอบการไมซ์ แต่ครอบคลุมไปถึงภาคการค้า ลงทุน ท่องเที่ยว เทคโนโลยี ดิจิทัล การศึกษา อาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ถือเป็นงานไมซ์เพื่อเจาะตลาดต่างประเทศให้กับภาคธุรกิจไทยในหลากหลายสาขามากที่สุดและใหญ่ที่สุดเท่าที่ทีเส็บเคยดำเนินการมา
“MEET Thai Plus 2026 Shenzhen คือตัวอย่างของการยกระดับการจัดงานไมซ์โฉมใหม่ที่ทีเส็บปรับ กลยุทธ์เชิงรุกให้เท่าทันสถานการณ์โลกธุรกิจที่มองหาจุดคุ้มทุนหรือ Return on Investment (ROI) ที่รวดเร็วขึ้น งาน MEET Thai Plus 2026 Shenzhen เป็นเวทีเชื่อมโยงจุดแข็ง ความเชี่ยวชาญ ขีดความสามารถ โอกาสและศักยภาพของประเทศไทยจากหน่วยงานหลักทางเศรษฐกิจหลากหลายหน่วยงานและหลากหลายสาขาไว้ในที่เดียว เพื่อให้สามารถสื่อสารยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยในเชิงโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเป็นเอกภาพและตอบโจทย์ลูกค้านักธุรกิจจีนได้อย่างคุ้มค่าคุ้มเวลาในการมองหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ประเทศไทยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค”
หน่วยงานชั้นนำที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศของภาครัฐที่เข้าร่วมงาน MEET Thai Plus 2026 Shenzhen ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (I-EA-T) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
ในส่วนของผู้ประกอบการภาคเอกชน มีทั้งตัวแทนธุรกิจโรงแรม ศูนย์ประชุม สถานที่จัดงาน บริษัท DMCs ผู้จัดงานการประชุม งานแสดงสินค้าและงานเทศกาล สมาคมธุรกิจไมซ์ สมาคมและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการสายเทคโนโลยี ผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสื่อดิจิทัล ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจของเล่นและคาแรกเตอร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งสถาบันการศึกษา โดยเป็นหน่วยงานจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง ลพบุรี เป็นต้น
MEET Thai Plus 2026 Shenzhen จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Thailand: Meet for More" โดยทีเส็บต้องการให้ประเทศไทยเป็นประตูแห่งโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายสำหรับนักธุรกิจจีน และในขณะเดียวกันก็เป็นประตูที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ตลาดจีน ผ่านการจับคู่ธุรกิจ การสร้างเครือข่ายธุรกิจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจจีนใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการประชุม การจัดแสดงสินค้า และการลงทุนเจาะตลาดภูมิภาคอาเซียน
การเลือกนครเซินเจิ้นเป็นสถานที่จัดงานเพราะเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและศูนย์กลางการลงทุนของ Greater Bay Area ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่มีพลวัตที่สุดของโลกและเป็นแหล่งรวมนักธุรกิจและ นักเดินทางธุรกิจระดับคุณภาพ ในภาพรวม สาธารณรัฐประชาชนจีนคือตลาดลำดับต้น ๆ ของประเทศไทยทั้งในแง่ตลาดไมซ์ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน รวมถึงการเป็นตลาดที่มีโอกาสสำหรับพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง
งาน MEET Thai Plus 2026 Shenzhen ยังได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานชั้นนำของจีนที่มีพันธกิจส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง ระดับมณฑล และระดับเมือง โดยในส่วนของนักธุรกิจจีนคาดว่าจะเข้าร่วมงานกว่า 1,000 ราย เป็นตัวแทนสมาคมและผู้ประกอบการในภาคธุรกิจไมซ์ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนในต่างประเทศ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเอไอ และกลุ่มหอการค้าต่าง ๆ ทั้งนี้ ทีเส็บตั้งเป้าให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจไทย-จีนไม่น้อยกว่า 800 นัดหมาย ประมาณการมูลค่าธุรกิจกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมกับการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทย-จีนครอบคลุมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมสายเทคโนโลยีและนวัตกรรม
“งานนี้ถือเป็นงานไมซ์ที่สร้างนัยสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในการเปิดตัวงาน ทีเส็บได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายเจียง เหว่ย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ที่ได้สละเวลามาร่วมงานแถลงข่าวและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การเสริมสร้างความร่วมมือไทย-จีน ผ่าน MEET Thai Plus”
งาน MEET Thai Plus 2026 Shenzhen มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการเซินเจิ้น (Shenzhen Convention and Exhibition Centre - SZCEC) สาธารณรัฐประชาชนจีน พื้นที่การจัดงาน 7,500 ตารางเมตร คาดการณ์ผู้ร่วมงาน 1,500 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ร่วมงาน B2B จำนวน 1,000 คน