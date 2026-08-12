ปปร.18 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหคม
2569 ดร.วิลดา อินฉัตร ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 18 สถาบันพระปกเกล้า เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกรรมการหลักสูตรและสมาชิกผู้รับการอบรมเข้าร่วมพิธี
ในการนี้ ประธาน ปปร.18 และตัวแทนผู้รับการอบรมได้ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย