สบพ. คว้าการรับรองหลักสูตร Advanced UPRT ยกระดับการฝึกเพิ่มทักษะนักบินไทย

สบพ.ได้รับการรับรองคู่มือหลักสูตร Advanced UPRT พร้อมแก้ไขใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (FTO-0001) สำหรับหลักสูตร Advanced UPRT จาก CAAT เพิ่มทักษะนักบิน ยกระดับความพร้อมในการผลิตบุคลากรปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดเผยว่า สบพ.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางอากาศมาโดยตลอด โดยได้มอบแนวทางให้ สบพ. เร่งยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งการได้รับการรับรองหลักสูตร Advanced UPRT ในครั้งนี้ ถือเป็นผลงานที่เห็นได้ชัดและตรงตามนโยบายของกระทรวงฯ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตนักบินที่มีทักษะความปลอดภัยสูง พร้อมทำงานในสายการบินพาณิชย์ และช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยหลักสูตร Advanced UPRT นี้ พัฒนาขึ้นโดยกองฝึกบิน (FTO) ของ สบพ. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด Thailand Civil Aviation Regulation – Personnel Licensing Part-FCL (TCAR PEL Part-FCL) โดยเฉพาะข้อกำหนด FCL.745.A ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการฝึกอบรมนักบินยุคใหม่
หลังได้รับอนุมัติคู่มือเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 และได้รับใบรับรองเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบัน สบพ. มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน หรือ กพท. (CAAT) รวมทั้งสิ้น 21 หลักสูตร อาทิ Commercial/Private Pilot (Airplane & Helicopter), Multi-Engine Rating, Flight Operation Officer และ CPL/IR Integrated Course การได้รับรองหลักสูตร Advanced UPRT ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ช่วยให้การเรียนการสอนของ สบพ. ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้น
โดยหลักสูตร Advanced UPRT มีความสำคัญอย่างมากต่อการเพิ่มความปลอดภัยในการบิน โดยเน้นฝึกทักษะให้นักบิน 3 เรื่องหลัก คือ การป้องกัน (Prevention) การสังเกตและรับรู้ (Recognition) และการแก้ไขเครื่องบิน (Recovery) เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ผิดปกติ (Aircraft Upset) เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์สูญเสียการควบคุมในอากาศ (Loss of Control In-flight: LOC-I) ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก ๆ ของอุบัติเหตุทางอากาศ
นอกจากนี้ ในมุมของการพัฒนาคน หลักสูตรนี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้นักบินมีทักษะสอดคล้องกับการทำงานจริงในสายการบิน โดยเฉพาะนักบินที่จะขยับไปขับเครื่องบินแบบ Multi-Pilot และการต่อยอดไปสู่ Type Rating Training ช่วยลดช่องว่างระหว่างการฝึกอบรมในสถาบันกับการทำงานจริงที่สายการบินคาดหวัง
“ การรับรองหลักสูตร Advanced UPRT ในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการทำงานตอบสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งหวังให้ สบพ. เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักบินที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในระดับสากล" นางสาวภัคณัฏฐ์ กล่าว