รฟท.เปิดหวูด ขบวนรถจักรไอน้ำ”วันแม่แห่งชาติ 2569”ย้อนวันวาน”เมืองแปดริ้ว”

การรถไฟฯ เปิดเดินรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ รับวันแม่แห่งชาติ 2569 “พาคุณแม่ย้อนวันวาน” สัมผัสเสน่ห์เมืองแปดริ้ว เติมเต็มความสุขและความทรงจำของครอบครัว
วันนี้ (12 สิงหาคม 2569) นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยว เส้นทาง “กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร และนายอรรณพ วงษ์วิจารณ์ วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล คณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางอย่างคึกคัก
การเดินรถจักรไอน้ำในโอกาสวันแม่แห่งชาติครั้งนี้ การรถไฟฯ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษของวันสำคัญในการพาคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวออกเดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน สร้างความสุขและความทรงจำที่มีคุณค่าผ่านประสบการณ์การเดินทางด้วยรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ ซึ่งสะท้อนเสน่ห์ของการเดินทางในวันวาน ควบคู่กับการร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของปวงชนชาวไทย
บรรยากาศตั้งแต่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ โดยเฉพาะครอบครัวที่ถือโอกาสพาคุณแม่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษ ท่ามกลางเสียงหวูดรถจักรไอน้ำและบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดการเดินทาง นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มความหมายของ “วันแม่” ผ่านการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัว และการเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความสุขไว้เป็นความทรงจำร่วมกัน
เมื่อเดินทางถึงชุมทางฉะเชิงเทรา หรือเมืองแปดริ้ว นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาในการท่องเที่ยวและสัมผัสวิถีชีวิตของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ กราบสักการะหลวงพ่อโสธร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คูเมืองฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดสมานรัตนาราม และตื่นตาตื่นใจกับอุโบสถสีทองอร่ามที่วัดปากน้ำโจ้โล้ ตลอดจนสายกินและช้อปปิ้ง ดื่มด่ำบรรยากาศย้อนยุคริมแม่น้ำบางปะกงที่ “ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี” ลิ้มรสอาหารโบราณและเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ อาทิ ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ, ขนมกุยช่าย, มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า, มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า และงานหัตถกรรมท้องถิ่นจากวิสาหกิจชุมชน
ทั้งนี้ การรถไฟฯ กำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยว ปีละ 7 ครั้ง ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ โดยขบวนถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2569 เนื่องในวันปิยมหาราช เส้นทาง “กรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ”