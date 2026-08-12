จินดาสมุนไพร บุกตลาดรัสเซีย ดัน "สมุนไพรใบหมี่" โกอินเตอร์ ชูจุดขายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมธรรมชาติสู่ระดับโลก

จินดาสมุนไพร แบรนด์ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทยระดับตำนาน เดินหน้าขยายฐานลูกค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศรุก "ตลาดรัสเซีย" อย่างเต็มตัว นำทัพผลิตภัณฑ์จาก "ใบหมี่" สมุนไพรจากภูมิปัญญาไทย เดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไทยสู่ตลาดสากล
นายไชยกร นิธิคณาวุฒิ ประธานกรรมการบริษัทจินดาสมุนไพร จำกัด กล่าวว่า เป็นก้าวสำคัญของจินดาสมุนไพร ในการผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายจากธรรมชาติ และลดการใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้น การนำผลิตภัณฑ์จากใบหมี่มาส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รู้จัก ช่วยตอบโจทย์ผู้บริโภคให้เห็นถึงคุณสมบัติของใบหมี่ ที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมที่ได้ผลจริง โดยเฉพาะชาวรัสเซียที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศหนาวจัด ส่งผลให้หนังศีรษะแห้งและผมหลุดร่วงได้ง่าย "ใบหมี่" ถือเป็นพืชสมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจินดาสมุนไพร มีสรรพคุณเด่นในการช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรง ลดปัญหาผมขาดหลุดร่วง ชะลอผมหงอกก่อนวัย และบำรุงหนังศีรษะให้นุ่มชุ่มชื้น จินดาสมุนไพรนำใบหมี่มาเป็นส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผม เช่น แชมพู ครีมนวด และเซรั่มบำรุงผม จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงตลาดออนไลน์ด้วย
จินดาสมุนไพร ได้มีกลยุทธ์เสริมศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นการส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมมีการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการผลิตทั้งด้าน GMP และ ISO อีกทั้งยังได้มีการร่วมมือกับผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่นในรัสเซีย ทั้งช่องทางโมเดิร์นเทรด ร้านขายยา และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมโดยชูจุดเด่น Thai Herbal Expertise เน้นสื่อสารภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทย ผสมผสานกับนวัตกรรมการสกัดที่ทันสมัย ไร้สารเคมีอันตราย เป้าหมายหลักของจินดาสมุนไพร ไม่เพียงแต่นำสินค้าไปขายในต่างประเทศ แต่คือการนำภูมิปัญญาไทย ไปสร้างชื่อเสียง และทำให้สมุนไพรใบหมี่กลายเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นด้วย
นอกจากตลาดรัสเซียแล้ว จินดาสมุนไพร ยังได้วางแผนการตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างอังกฤษ กาตาร์ สหรัฐเอมิเรตส์ รวมถึงตลาดย่านอาเซียนอย่างลาว และพม่า ด้วย โดยได้ขยายธุรกิจในรูปแบบ OEM ที่ทำให้คู่ค้าสามารถเพิ่มศักยภาพของสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น ส่วนตลาดในประเทศยังคงมีจำหน่ายที่ร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศ ร้านตำรับไทย แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ Lazada Shopee TikTok และ 7-11 ทั่วประเทศ (เซเว่นออนไลน์)