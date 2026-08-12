ศูนย์การค้าแพลทินัม ชวนร่วมบันทึกประสบการณ์คู่แม่ลูกผูกพัน สุดประทับใจ ตลอดเดือนสิงหาคม

ศูนย์การค้าแพลทินัม ส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ชวนคู่แม่ลูก ใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเติมเต็มความรักความอบอุ่นให้กันเสมอ ในช่วงเทศกาลวันแม่ ตลอดเดือนสิงหาคม แชร์ไอเดียชวนแม่ลูกสายแฟ ครีเอทลุคพร้อมทำกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “MY SUPER MOM – แม่เก่งที่สุดในโลกเลยนะ”
เริ่มต้นด้วยการคัดสรรเสื้อผ้าในสไตล์ที่ใช่ให้เข้าคอนเซ็ปต์ด้วยการเลือกครีเอทลุคกับชุดสวยเข้าธีม “สีฟ้า-ขาว” เหมาะสำหรับวันที่ต้องการนำเสนอลุคที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นแจ่มใส โดยคุณแม่จะมาในแบบฉบับของคุณแม่วัยสาวสายแฟ โชว์มิกซ์แอนด์แมทช์ชุดเครื่องแต่งกายด้วยเสื้อยืดสีขาวลาย Polka Dot สวมเสื้อกั๊กสายเดี่ยวซ้อนทับสร้าง เลเยอร์ แมทช์กับกางเกงสีขาวห้าส่วนปลายขาบานระบายโดยชุดทั้งหมดนี้ พิกัดอยู่ที่ร้าน WENDY & CO ชั้น B ซอย Ginza 8 และเพิ่มลุคให้ดูเก๋ขึ้นไปอีก ด้วยเครื่องประดับสร้อยคอลูกปัดทรงกลมสีฟ้าพาสเทล พร้อมสวมถุงเท้าขาวกับรองเท้าแต่งโบว์สีฟ้า
ด้านคุณลูกสุดคิวท์ เลือกสวมเสื้อแขนกุดสีฟ้างานดีไซน์แต่งช่วงคอเสื้อด้วยดอกไม้ผ้าให้ดูมีมิติ แมทช์กับกระโปรงบานแต่งระบายลูกไม้สีขาว จาก ร้าน BEE BEE ชั้น 5 ซอย Orchard 4 พร้อมเติมความน่ารักด้วยถุงเท้าขาวแต่งระบายและรองเท้าสีเมทัลลิกแต่งริบบิ้นโบว์จิ๋ว
คอมพลีทลุคคู่แม่ลูกกันเสร็จแล้วก็ออกไปเดินชิลถ่ายรูปเก็บความทรงจำสุดประทับใจในทุกโมเมนท์ร่วมกัน ต่อด้วยชวนไปทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ กับเมนูแสนอร่อย เช่น สปาเก็ตตี้คาโบนาร่าไข่กุ้ง, ชีสสติ๊ก, สลัดแซลมอนย่าง, ฮันนี่โทสต์ และเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น บลูฮาวาย, Peppermint Milk ที่ร้านคาเฟ่บ้านหมี ชั้น 6
สำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดียของขวัญหรือกิจกรรมแสนพิเศษ สำหรับมอบความทรงจำสุดประทับใจให้กันระหว่างคู่แม่ลูก ในช่วงเทศกาลวันแม่นี้ ศูนย์การค้าแพลทินัม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความผูกพันตลอดเดือนสิงหาคม 69 ติดตามรายละเอียดกิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Platinum Fashion Mall แพลทินัม แฟชั่น มอลล์