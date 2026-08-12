เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป และกลุ่มบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่นางปัญจพร โชติจุฬางกูร กรรมการบริหาร นายสิงห์โต พิเชฐวงศ์ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา