ลุ้น! คณะอนุฯเคาะแผน PDP 17 ส.ค. นี้

คณะอนุฯ ถกแผน PDP 2026 ในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ คาดได้ข้อสรุปการจัดสรรกำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว สัดส่วนRE โรงไฟฟ้าก๊าซฯและโรงไฟฟ้าSMR วางดีมานด์การใช้ไฟจากกลุ่มData Centerที่ 6,800-8,800เมกะวัตต์ เพื่อเตรียมพร้อมจัดสรรไฟฟ้าและโครงข่ายฯ ตอบโจทย์ความมั่นคงระบบ
แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2026)ว่า การประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนPDP 2026 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2569 คาดว่าจะได้ข้อสรุปในประเด็นโครงสร้างระบบไฟฟ้าไทยในระยะยาวภายใต้ความสมดุลระหว่าง 3 เป้าหมายทั้ง ความมั่นคงของระบบ ต้นทุนค่าไฟฟ้า และการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด เพื่อจัดทำรายละเอียดและเสนอแผนในขั้นตอนต่อไป
โดยการประชุมคณะอนุกรรมการฯนัดนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน (RE) ภายใต้ PDP ฉบับใหม่ โดยแผนPDP นี้จะกำหนดสัดส่วนRE เพิ่มมากขึ้น และจะเพิ่มได้เร็วแค่ไหน เพื่อสอดคล้องเป้าหมาย Net Zero ของประเทศในปีค.ศ. 2050 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าสีเขียวมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Data Center และอุตสาหกรรมดิจิทัล
รวมทั้งกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองและบทบาทโรงไฟฟ้าหลัก แม้ว่าประเทศไทยต้องการเพิ่ม RE แต่โรงไฟฟ้าหลักยังจำเป็นต้องมี เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบในช่วงที่พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าได้น้อย โดยในแผน PDP 2026 จะวางบทบาทของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่อย่างไร ระบบกักเก็บพลังงาน หรือ BESS จะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ต้องถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจัง เพราะหากประเทศไทยเพิ่มสัดส่วน RE มากจำเป็นต้องมีBESS เพื่อกักเก็บไฟฟ้าช่วงที่ผลิตได้มาก และนำกลับมาใช้ในช่วงที่ความต้องการสูง
ส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก Data Center และ AI ได้ถูกนำมากำหนดไว้ในแผน PDP2026 ราว 6,800-8,800 เมกะวัตต์ เนื่องจากธุรกิจData Center มีความต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากและต้องการไฟฟ้าเสถียร ดังนั้นแผน PDP ต้องตอบให้ได้ว่า ไทยจะจัดสรรกำลังผลิตและโครงข่ายไฟฟ้าอย่างไรเพื่อรองรับData Center โดยไม่สร้างภาระต้นทุนไปยังผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่น
นอกจากนี้ ในการประชุมมีการพิจารณาเรื่อง Direct PPA ซึ่งการเปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่สามารถจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้โดยตรง เพราะจะมีผลต่อทั้งรูปแบบการจัดหาไฟฟ้า การลงทุนโรงไฟฟ้า RE และการบริหารโครงข่ายในอนาคต
ส่วนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก(SMR) มีการระบุไว้ใน PDP 2026 ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการในการสร้างการยอมรับจากประชาชน รวมทั้งเทคโนโลยี และกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน
“ประเด็นใหญ่ที่สุดของ PDP 2026 ไม่ใช่แค่ว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอีกกี่เมกะวัตต์ แต่มันเป็นการออกแบบระบบไฟฟ้าใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วย การประชุมคณะอนุกรรมการในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ แผนPDP จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ระบบไฟฟ้าไทยในอีก 10-20 ปีข้างหน้าจะเดินไปทางไหน มีสัดส่วน RE กำลังผลิตสำรอง BESS โรงไฟฟ้าก๊าซ SMR รวมถึงการรองรับ Data Center และการเปิดตลาดไฟฟ้าผ่าน Direct PPA เมื่อได้ข้อสรุปในระดับคณะอนุกรรมการฯ หลังจากนั้นก็ไปทำประชาพิจารณ์แล้วก็ประกาศได้เลย เชื่อว่าแผนPDP เสร็จภายในปี 2569 นี้แน่นอน”