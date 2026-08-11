บางกอกแอร์เวย์ส เผยครึ่งแรกปี 69 กำไรสุทธิ 2,432 ล้านบาท เพิ่ม 16.3% คุมต้นทุน หลังค่าน้ำมันพุ่งถึง 49%

บางกอกแอร์เวย์ส เผยผลการดำเนินงาน ครึ่งแรกของปี 2569 มีกำไรสุทธิ 2,431.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.3% ส่วนไตรมาส2 กำไร 332.6 ล้านบาท ปรับเพิ่มค่าโดยสาร บริหารค่าใช้จ่าย ชดเชยน้ำมันที่เพิ่มถึง 49%
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 2 ปี 2569 (เม.ย.69-มิ.ย.69) บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,052.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% มีค่าใช้จ่ายรวม 5,533.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ทั้งสิ้น 332.6 ล้านบาท
ในช่วงไตรมาที่ 2 มีการปรับราคาบัตรโดยสารขึ้น 4.2% เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายรวมที่ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 11.7% โดยเฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 49.0% เมื่อเทียบกับปี 2568
และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 13,934.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% มีค่าใช้จ่ายรวม 10,622.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 2,431.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น16.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนศักยภาพในการสร้างรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและสงครามในตะวันออกกลาง
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 บริษัทฯ ขนส่งผู้โดยสาร 2.1 ล้านคน ปรับตัวลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับปี 2568 ซึ่งเป็น ผลจากการเติบโตลดลงของเส้นทางบินภายในประเทศ (ยกเว้นเส้นทางบินสมุย) และเส้นทางระหว่างประเทศ ซึ่งลดลง 10.8% และ 38.4% ตามลำดับ จากจุดขายบัตรโดยสาร (Point-of-Sale) ในภูมิภาคเอเชีย และทวีปยุโรป ซึ่งมีอัตราการเติบโต ลดลง 18.0% และ5.0 %ตามลำดับ
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 2 ปี 2569 (เม.ย.69-มิ.ย.69) บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,052.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% มีค่าใช้จ่ายรวม 5,533.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ทั้งสิ้น 332.6 ล้านบาท
ในช่วงไตรมาที่ 2 มีการปรับราคาบัตรโดยสารขึ้น 4.2% เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายรวมที่ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 11.7% โดยเฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 49.0% เมื่อเทียบกับปี 2568
และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 13,934.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% มีค่าใช้จ่ายรวม 10,622.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 2,431.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น16.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนศักยภาพในการสร้างรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและสงครามในตะวันออกกลาง
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 บริษัทฯ ขนส่งผู้โดยสาร 2.1 ล้านคน ปรับตัวลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับปี 2568 ซึ่งเป็น ผลจากการเติบโตลดลงของเส้นทางบินภายในประเทศ (ยกเว้นเส้นทางบินสมุย) และเส้นทางระหว่างประเทศ ซึ่งลดลง 10.8% และ 38.4% ตามลำดับ จากจุดขายบัตรโดยสาร (Point-of-Sale) ในภูมิภาคเอเชีย และทวีปยุโรป ซึ่งมีอัตราการเติบโต ลดลง 18.0% และ5.0 %ตามลำดับ