วันแม่ 12 สิงหานี้ ทางด่วนบริการฟรี 3 สายทาง

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 12 สิงหาคม 2569 (วันแม่แห่งชาติ) รวม 3 สายทาง จำนวน 63 ด่าน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้ง ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ดังนี้
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-บางนา-ดาวคะนอง) จำนวน 21 ด่าน
- ทางพิเศษศรีรัช (แจ้งวัฒนะ-บางโคล่-ศรีนครินทร์) จำนวน 32 ด่าน
- ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน
ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 (วันแม่แห่งชาติและเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย