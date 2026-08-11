กบน.ชี้แจงเหตุปรับราคาน้ำมันขึ้น85สต./ลิตร เจรจาสหรัฐ-อิหร่านล่ม ดันตลาดโลกพุ่ง-กองทุนฯแบกภาระไม่ไหว

กบน.แจงสาเหตุการปรับขึ้นน้ำมันทุกชนิด 85สต./ลิตร แม้กองทุนฯควักชดเชยเพิ่มให้ปชช. เป็นผลจากการเจรจาสหรัฐ-อิหร่านล่ม หวั่นการหยุดชะงักขนส่งน้ำมัน ดันราคาดีเซลตลาดโลกพุ่ง 160 เหรียญ/บาร์เรล
การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่อถึงทางตัน ความหวังในการบรรลุข้อตกลงเพื่อลดความตึงเครียดและเปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซแบบเต็มรูปแบบไม่เป็นผล หลังทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงเรื่องเงื่อนไขและข้อเรียกร้องต่าง ๆได้ ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันดิบโลกเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 พุ่งสูงกว่า 160 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันเบนซิน พุ่งสูงขึ้นกว่า 116 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ 343 ล้านบาท จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนฯ ให้มีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาว เพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2569 มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 0.85 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.69 ซึ่งการปรับขึ้นราคาครั้งนี้
ทั้งนี้ กองทุนน้ำมันผฯเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 0.91 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 5.39 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 37.54 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เพิ่มการชดเชย 0.70 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 10.08 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 32.54 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมี่ยม จัดเก็บ 1.50 บาทต่อลิตร
สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล น้ำมันเบนซินลดการจัดเก็บ 0.38 บาทต่อลิตร เป็นจัดเก็บ 6.58 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 45.83 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 เพิ่มการชดเชย 0.27 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 0.70 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 36.84 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ปรับเพิ่มการชดเชย 0.27 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 0.70 บาทต่อลิตร ส่งผลราคาขายปลีกเป็น 36.47 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 เพิ่มการชดเชย 0.16 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 4.52 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 31.84 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ลดการชดเชย 0.50 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 3.67 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 27.78 บาทต่อลิตร โดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2569
“ในช่วงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศมีความผันผวน กบน. ยังคงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ใช้เท่าที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของท่าน และยังการช่วยลดภาระของประเทศ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กองทุนน้ำมันฯ มีความแข็งแกร่งพอที่จะกลับมาดูแลประชาชนทุกคนได้อย่างยั่งยืนต่อไป”