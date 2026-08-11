แวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้น 85สต./ลิตร

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ขอแจ้งผลเมื่อวันที่ 11 ส.ค.2569 โดยที่ประชุมมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 0.85 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 12 ส.ค.2569
PTT Stationและบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.85บาทต่อลิตรเว้นพรีเมียม GSH95และพรีเมียม GSH99 คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.85บาทต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผล 12ส.ค. 2569เวลา 05.00น.เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 45.83บาท, GSH95 = 36.84บาท, E20 = 31.84บาท, E85 = 27.78บาท, GSH91 = 36.47บาท,พรีเมียม GSH95 = 47.79บาท,พรีเมียม GSH99 = 49.79บาท, HSD B7 = 37.54บาท, HSD B20 = 32.54บาท,พรีเมียมดีเซล = 50.05บาทโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร