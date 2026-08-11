“ปิยพงษ์”ปลัดคมนาคมป้ายแดง พร้อมทำงาน เร่งปิดจ็อบมอเตอร์เวย์ส่งท้ายอธิบดีกรมทางหลวง

“ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล”ว่าที่ปลัดคมนาคมป้ายแดง พร้อมทำงาน มองอายุข้าราชการอีก 10 ปี เป็นความท้าทาย เผยเป็นโอกาสทำงานครอบคลุมทุกมิติ เตรียมปิดจ็อบมอเตอร์เวย์ส่งท้ายอธิบดีกรมทางหลวง
หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2569 มีมติแต่งตั้ง นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ โดยจะรับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2569 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นปลัดกระทรวงคมนาคม คนที่ 31 และเป็นปลัดกระทรวงฯที่มีอายุน้อยที่สุด โดยเหลืออายุราชการอีก 10 ปี นั้น
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล กล่าวว่า กรณีที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่อายุค่อนข้างน้อยและยังเหลืออายุราชการถึง 10 ปี นั้น ไม่ได้คิดเรื่องว่าจะเป็นปลัดกี่ปี มองว่า เป็นความท้าทายในการทำงาน และเป็นโอกาสที่จะได้ทำงาน ไม่อยากมองอนาคตไปไกลมาก ประเด็นสำคัญคือได้ทำงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่กรมทางหลวง
“ผมมองว่า เป็นความท้าทายและมีงานด้านคมนาคมให้ทำอีกเยอะ ทั้งด้านทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ”
นายปิยพงษ์กล่าวว่า ปัจจุบันตนยังเป็นอธิบดีกรมทางหลวงอยู่ ซึ่งจะใช้เวลาอีก 2 เดือนนี้ ในการผลักดันเร่งรัดโครงการมอเตอร์เวย์ให้แล้วเสร็จ ได้แก่ มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งจะเปิดให้บริการตลอดสาย 196 กม. ในวันที่ 21 ส.ค. 2569 เฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และในวันที่ 28 ส.ค. 2569 จะเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว จะเป็นการเปิดวิ่งตลอดเส้นทางตั้งแต่ ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว โดยเป็นการให้บริการฟรีประมาณ 2 ปี
โดยขณะนี้ มอเตอร์เวย์ M 82 อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนดำเนินการงานระบบและบำรุงรักษา (O&M) คาดว่าจะสรุปได้ในเร็วๆนี้ ตลอดจนเร่งรัด การคัดเลือกโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) พัฒนาและบริหารจัดการจุดพักรถ หรือที่พักริมทาง (Rest Area) บนมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา และ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี รวม 21 แห่ง ขณะนี้ มีเอกชนยื่นข้อเสนอแล้ว อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอ ตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
และในเดือนก.ย.จะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา หรือ The Rest Village ศรีราชา บน มอเตอร์เวย์ M7 (ชลบุรี -พัทยา) ซึ่งปัจจุบันเตรียมก่อสร้างอาคารคร่อมมอเตอร์เวย์ 2 ฝั่ง แห่งแรกของประเทศไทย โดยจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2570