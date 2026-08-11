IRPC กำไร Q2/69 อยู่ที่ 2,921 ล้าน คาดไตรมาส 3 ราคาน้ำมันส่ออ่อนตัวลง

IRPC กำไรไตรมาส2/69อยู่ที่ 2,921 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 63% โดยมีรายได้จากการขายสุทธิ 80,797 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% โดยมี Market GIM อยู่ที่ 10,354 ล้านบาท หรือ 17.12 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ Recapitalize Plus เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ รุกบริหารสินทรัพย์ คาดไตรมาส 3/2569 ราคาน้ำมันดิบดูไบมีแนวโน้มอ่อนตัวจากการฟื้นตัวของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซและการทยอยเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC+ แต่ราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของผลการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน
นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ของปี 2569 ว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 80,797 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,018 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2569 วันและ มีกำไรสุทธิ 2,921 ล้านบาท ลดลง 4,968 ล้านบาท หรือร้อยละ 63 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2569
ในไตรมาส2/2569 รายได้เพิ่มขึ้น มาจากราคาขายเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น และมี Market GIM อยู่ที่ 10,354 ล้านบาท หรือ 17.12 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากไตรมาส 1/2569 ประกอบกับสถานการณ์น้ำมันดิบในไตรมาส 2นี้ได้รับแรงหนุนจากความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง และการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกเผชิญภาวะอุปทานตึงตัวอย่างมีนัยสำคัญ ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
ทำให้บริษัทมีกำไรจากสต็อกน้ำมัน 717 ล้านบาท หรือ 1.19 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่มีการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (NRV) 3,217 ล้านบาท หรือ 5.32 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงน้ำมันที่เกิดขึ้นจริง (Realized Oil Hedging) 1,187 ล้านบาท หรือ 1.96 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ดังนั้น บริษัทฯ บันทึก Net Inventory Loss รวม 3,687 ล้านบาท หรือ 6.09 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้บริษัทฯ มี Accounting GIM จำนวน 6,667 ล้านบาท หรือ 11.03 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 11,150 ล้านบาท หรือ 18.76 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2569 ส่งผลให้ บริษัทฯ มี EBITDA จำนวน 4,070 ล้านบาท ลดลง 10,680 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2569 โดยในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ บันทึกกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการบริหารความเสี่ยงน้ำมัน 2,051 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2569 ที่บันทึกขาดทุน 1,981 ล้านบาท
สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก บริษัทฯ มี EBITDA จำนวน 18,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,000 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 10,810 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่ขาดทุนสุทธิ 3,338 ล้านบาท
นายเทอดเกียรติ กล่าวว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความสมดุลระหว่างการสร้างผลตอบแทนและการบริหารความเสี่ยง พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ Recapitalize Plus อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจหลัก การบริหารเงินทุนอย่างมีวินัย และการต่อยอดสินทรัพย์เพื่อสร้างแหล่งรายได้การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน
รวมทั้งเดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานสะอาด โดยร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) และพันธมิตร พัฒนาโครงการนาทับพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 (NSP-I) บนพื้นที่กว่า 716 ไร่ จังหวัดสงขลา ผ่านบริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด ซึ่ง IRPC ถือหุ้น 49% โดยโครงการมีกำลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ (MWdc) และคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม 2571
นอกจากนี้ บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EEC และมีความพร้อมด้านท่าเรือ พลังงาน น้ำ และสาธารณูปโภคครบวงจร พร้อมรองรับโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สำหรับแนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 3/2569 บริษัทฯ คาดว่าราคาน้ำมันดิบดูไบมีแนวโน้มอ่อนตัวลงจากไตรมาสก่อน จากการฟื้นตัวของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซและการทยอยเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC+ ซึ่งส่งผลให้อุปทานน้ำมันเข้าสู่ตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของผลการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การขนส่งน้ำมันและอุปทานในตลาดโลก
ส่วนตลาดปิโตรเคมี คาดว่าจะยังเผชิญแรงกดดันจากอุปทานที่เพิ่มขึ้น ภายหลังการขนส่งวัตถุดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซทยอยกลับสู่ภาวะปกติ และผู้ผลิตในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจีนและมาเลเซีย กลับมาเดินเครื่องการผลิตหลังเสร็จสิ้นการปิดซ่อมบำรุง