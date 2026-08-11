สมอ. บุกคลังสินค้าย่านบางขุนเทียน ยึดหลอดไฟ-สปอตไลท์เถื่อนกว่า 25 ล้านบาท

สมอ.บุกทลายคลังสินค้าย่านบางขุนเทียน ลักลอบนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ที่ไม่ได้มาตรฐาน อายัดของกลางมูลค่ารวมกว่า 25 ล้านบาท พร้อมสั่งแพลตฟอร์มออนไลน์เทคดาวน์ทันที
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่สมอ. ได้เข้าตรวจสอบบริษัทผู้นำเข้า และขยายผลอย่างเร่งด่วน ในพื้นที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบอุปกรณ์ขับหลอด (LED driver) และชุดกึ่งดวงโคมที่ไม่มีเครื่องหมาย มอก. จำนวน 284 หน่วย มูลค่า 226,920 บาท จึงได้ดำเนินการยึดอายัดไว้เบื้องต้น และได้ขยายผลต่อจนพบว่า บริษัทผู้นำเข้าดังกล่าวไม่ได้รับใบอนุญาตนำเข้าจาก สมอ. และมีคลังสินค้าขนาดใหญ่อีกแห่งตั้งอยู่ในซอยสะแกงาม 30 แยก 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เมื่อเข้าตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก ได้แก่ อุปกรณ์ขับหลอด ชุดกึ่งดวงโคม ชุดขั้วรับหลอด หลอดไฟ LED E27 โคมไฟขนาดใหญ่สำหรับติดตั้งในโรงงานหรือคลังสินค้า และโคมไฟสาดแสง (LED Flood Light) ที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างในพื้นที่กว้าง เช่น สนามกีฬา ลานจอดรถ และส่องป้ายโฆษณา รวมจำนวน 183,565 หน่วย มูลค่า 24,909,269 บาท
ดังนั้น สมอ. จึงได้ดำเนินการยึดอายัดสินค้าทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 183,849 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม 25,136,189 บาท เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขณะเดียวกัน สมอ. ได้สั่งการไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งแอปพลิเคชั่นสีส้มและสีดำ ให้ดำเนินการเทคดาวน์ (Take Down) สินค้าลงทันที รวมทั้งปิด URL การจำหน่ายสินค้าดังกล่าวทั้งหมด เพื่อสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานก่อนกระจายสู่ประชาชน
ซึ่งหลอดไฟ LED ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีฉนวนที่ไม่ได้คุณภาพ ทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วและเสี่ยงต่อการถูกไฟดูดเมื่อสัมผัส หากเกิดความร้อนสะสม าจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ นอกจากนี้ ขั้วหลอดอาจหลุดออกจากตัวหลอดได้ง่ายเมื่อได้รับแรงบิด ทำให้ชิ้นส่วนร่วงหล่นลงมาทำอันตรายต่อผู้ที่อยู่ด้านล่างจนได้รับบาดเจ็บได้ ส่วนไฟสปอตไลท์ที่ไม่ได้มาตรฐาน จะปล่อยคลื่นรบกวนสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ระบบสื่อสารที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
พร้อมเตือนประชาชน หากท่านได้ซื้อสินค้าที่ไม่มีเครื่องหมาย มอก. และ QR Code ไปแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการนำไปใช้งาน หรือเปลี่ยนมาใช้สินค้าที่มี มอก. แทน