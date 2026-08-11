ปตท. ผนึกทอท.ร่วมพัฒนาโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ครอบคลุมพลังงานสะอาด-สวล.

นายรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมโครงการและการปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) กับ นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลการดำเนินงาน
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการดำเนินงานภายใต้ โครงการคู่ความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ต่อยอดสู่การริเริ่มเพื่อพัฒนาโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างคุณค่าร่วมกัน ครอบคลุม 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาพลังงานสะอาดและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร หนึ่งในประเด็นสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ คือ การบริหารจัดการน้ำมันพืชใช้แล้ว (Used Cooking Oil: UCO) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตอกย้ำบทบาทของรัฐวิสาหกิจในการสร้างคุณค่าแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป