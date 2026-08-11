ครม.ยังไม่พิจารณาโยก“ ณัฐพล”ข้ามห้วยนั่งปลัดฯพลังงาน

"วราวุธ" รับ "เอกนัฏ" ทาบทามดึงปลัดอุตฯ"ณัฐพล" ข้ามห้วยนั่งปลัดฯพลังงาน เหตุนั่งปลัดอุตฯครบวาระ 4 ปีและมีศักยภาพทำงานได้ ล่าสุด ที่ประชุมครม. ยังไม่ได้พิจารณาโยกย้ายนายณัฐพล นั่งปลัดพลังงาน
เช้าวันนี้ (11 ส.ค.69) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. พิจารณาการโยกย้ายนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานว่า ต้องขอดูก่อนว่าทันเข้าสู่ที่ประชุมครม.หรือไม่ โดยยอมรับว่ามีการทาบทามมา ส่วนเอกสารจะเข้าทันหรือไม่นั้น ต้องถามกับทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เหตุผลในการขอโยกย้ายในครั้งนี้นายวราวุธ กล่าวว่า ทางปลัดกระทรวงฯอยู่ครบวาระ 4 ปี ซึ่งนายณัฐพล เป็นคนที่มีศักยภาพ ซึ่งกระทรวงพลังงานเมื่อก่อนก็อยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีความเป็นไปได้ที่ทางรัฐมนตรีมีความสนใจและมาทาบทาม พร้อมยอมรับว่ามีการเกริ่นกับนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กันมาก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนเรื่องเอกสารก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบ
เมื่อถามถึงการแต่งบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะมีการพิจารณาอย่างไร นายวราวุธ กล่าวว่า คงต้องหาคนที่เหมาะสม พิจารณาในหลายๆด้าน ด้วยเวลาที่เราต้องทำงานมีภารกิจเร่งด่วนอย่างไร และท่านใดเหมาะสมกับภารกิจใดมากที่สุด ซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับการเป็นปลัดกระทรวงฯจะต้องพิจารณา เท่าที่คุยกันก็เป็นคนในกระทรวง ขอเช็คเอกสารให้ชัวร์ก่อน
อย่างไรก็ดี ครม.ได้มีมติแต่งตั้งนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวงเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่และนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและอดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
อนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงครั้งที่ 2ได้แก่นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)สำนักนายกรัฐมนตรี