ฉลองวันแม่ Artstory เปิด “Artstory Flagship Store” แห่งแรกที่โลตัส บางนา พร้อมจัดกิจกรรม “วาดรัก...ไว้ในทุกความทรงจำ”

เทศกาลวันแม่ปีนี้ ชวนทุกครอบครัวบันทึกความรักผ่านพลังของงานศิลปะ... บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรูปลูกปัญญาและทรู คอฟฟี่ ผสานพลังบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) โดย โลตัส ร่วมด้วย Artstory by Autistic Thai เปิดตัว “Artstory Flagship Store” สาขาแรก เนรมิตพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งเชื่อมโยงศิลปะ การเรียนรู้ ไลฟ์สไตล์ ตลอดจนโอกาสทางอาชีพ ควบคู่กับการยกระดับผลงานศิลปินออทิสติกสู่ Creative Community Brand ต้อนรับเทศกาลที่อบอวลด้วยสายใยความผูกพันผ่านกิจกรรม “Mom & Me: Eternal Love Through Art” ภายใต้แนวคิด “วาดรัก...ไว้ในทุกความทรงจำ” โดยได้รับเกียรติจากครูปาน–สมนึก คลังนอก ศิลปินชื่อดังของไทยจาก ParnArts Studio ร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจและรังสรรค์ผลงานชิ้นพิเศษเคียงข้างศิลปินออทิสติก ชวนคุณแม่และลูกเติมเต็มความสุขด้วยเวิร์กชอปหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเลือกชมผลิตภัณฑ์ฝีมือศิลปินจาก Artstory ตั้งแต่วันนี้ - 23 สิงหาคม 2569 ณ ลาน Immersive ชั้น 1 โลตัส บางนา
ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนในการเติบโตและร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคม หากได้รับแรงหนุนและการสนับสนุนอย่างตรงจุด ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา ทรู โดยทรูปลูกปัญญา จึงได้จับมือเคียงข้างมูลนิธิออทิสติกไทยและ Artstory อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางรากฐานทางการศึกษา การยกระดับทักษะ ตลอดจนการต่อยอดสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง การเปิดตัว Artstory Flagship Store ในครั้งนี้ สะท้อนบทบาทสำคัญของทรูในการผนึกกำลังร่วมกับ ซีพี แอ็กซ์ตร้า, ทรู คอฟฟี่ และพันธมิตรเครือข่าย เพื่อเนรมิตพื้นที่แห่งโอกาสให้ศิลปินออทิสติกได้เปล่งประกายและนำเสนอผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนอย่างภาคภูมิ ควบคู่กับการปลูกฝังความเข้าใจและการยอมรับในคุณค่าแห่งความหลากหลายของสังคม นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายพื้นที่โซนพลาซ่าร่วมกับโลตัสในสาขาต่างจังหวัด ทั้งภูเก็ต อุบลราชธานี อุดรธานี สกลนคร กาญจนบุรี และพัทลุง เพื่อให้ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพมาจัดแสดงและจำหน่าย นับเป็นการกระจายรายได้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ครอบครัวและชุมชนในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน”
คุณอัจฉรา โสตถิพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทรู คอฟฟี่ กล่าวว่า “ทรู คอฟฟี่ มุ่งมั่นนำเสน่ห์ของกาแฟมาผสานกับพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโอกาสให้แก่ศิลปินออทิสติกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการยกระดับทักษะอาชีพบาริสต้า ควบคู่กับการนำผลิตภัณฑ์งานศิลป์จาก Artstory อาทิ Stone Coaster, Magnetic Wallet Card, Laptop Sleeve และ Silk Scarf รวมถึงคอลเลกชัน ‘Art of Coffee, Art of Giving’ ไอเท็มลิมิเต็ดเอดิชันอย่างกระเป๋าลายดอกเดซี่ กระเป๋าลายตาราง แก้วทัมเบลอร์คู่ใจ และแก้วมัคการ์เด้นอาร์ต มาจัดจำหน่ายในร้านทรู คอฟฟี่ กว่า 10 สาขา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากลูกค้ามาโดยตลอด สำหรับ Artstory Flagship Store แห่งแรกนี้ เราได้ขยายผลความตั้งใจสู่ประสบการณ์ Coffee & Art ที่หลอมรวมแรงบันดาลใจจากงานศิลป์เข้ากับวัฒนธรรมกาแฟอย่างลงตัว เพื่อเนรมิตพื้นที่แห่งความสุขให้ทุกคนได้พบปะ เรียนรู้ และแบ่งปันช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน พร้อมเดินหน้าพัฒนาเมนูเครื่องดื่มสูตรพิเศษรังสรรค์ร่วมกับบาริสต้าออทิสติก เพื่อเปิดกว้างโอกาสทางอาชีพ เสริมสร้างรายได้ และจุดประกายความภาคภูมิใจให้แก่น้อง ๆ ตลอดจนครอบครัวอย่างยั่งยืน”
คุณเบญจวรรณ อ่องศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจศูนย์การค้า กลุ่มงานศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพี แอ็กซ์ตร้า ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ยังขาดพื้นที่และโอกาสในการแสดงศักยภาพ การเปิดพื้นที่ให้แก่ Artstory by Autistic Thai สอดคล้องกับแนวคิด ‘Happy Mall’ ของโลตัส ที่ต้องการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นมากกว่าสถานที่จับจ่ายใช้สอย แต่เป็น ‘A Happy Space for Everyone’ หรือพื้นที่แห่งความสุขที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ทุกช่วงวัย และทุกความสามารถ เรามุ่งหวังให้พื้นที่แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโอกาส ให้ผู้มีศักยภาพได้นำเสนอผลงานในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ ก่อนต่อยอดไปสู่การมีอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว”
คุณวรัท จันทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Artstory by Autistic Thai กล่าวว่า “Artstory เกิดขึ้นจากความเชื่อว่า บุคคลออทิสติกทุกคนมีศักยภาพและสามารถสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้ หากได้รับโอกาส พื้นที่ และการสนับสนุนอย่างเหมาะสม การเปิด Artstory Flagship Store แห่งแรก ณ โลตัส บางนา จึงเป็นหมุดหมายสำคัญในการก้าวจากพื้นที่จำหน่ายสินค้า สู่พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ร่วมกัน ศิลปินออทิสติกจะได้ใช้พื้นที่แห่งนี้ในการนำเสนอผลงาน พบปะลูกค้า รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมเวิร์กชอป ขณะเดียวกันประชาชนจะได้สัมผัสความสามารถ เรียนรู้ความแตกต่าง และมองเห็นคุณค่าของบุคคลออทิสติกผ่านผลงานศิลปะ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพ รายได้ ความภาคภูมิใจ และสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ”
อีกหนึ่งไฮไลต์สุดพิเศษคือ Exclusive Workshop “บอกรักแม่ผ่านศิลปะ” โดย ครูปาน–สมนึก คลังนอก ที่มาร่วมสอนเทคนิคการวาดภาพ พร้อมแนะนำการใช้สีสะท้อนอารมณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานได้แต่งแต้มจินตนาการเคียงข้างศิลปินออทิสติกจาก Artstory ในการสร้างสรรค์ผลงาน “Mom & Me: Eternal Love Through Art” ภายใต้แนวคิด “วาดรัก...ไว้ในทุกความทรงจำ” นอกจากนี้ ยังมอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิก Lotus’s ตลอดจนลูกค้าคนสำคัญของทรู–ดีแทค และทรู คอฟฟี่ ได้ลงมือแต่งแต้มงานศิลป์ร่วมกับศิลปินระดับประเทศ เพื่อบันทึกช่วงเวลาแห่งความผูกพันอันทรงคุณค่าในเทศกาลวันแม่ ควบคู่กับการลิ้มลองเครื่องดื่มเมนูพิเศษจากทรู คอฟฟี่
พื้นที่แห่งมิตรภาพ Artstory Flagship Store ลาน Immersive ชั้น 1 โลตัส บางนา พร้อมเปิดต้อนรับทุกคนมาเติมเต็มช่วงเวลาดี ๆ ตั้งแต่วันนี้ – 23 สิงหาคม 2569 ผ่านหลากหลายงานศิลปะสร้างสรรค์ อาทิ เพ้นท์จานหรือแก้วเซรามิก (189 บาท) เพ้นท์เฟรมผ้าใบ (289 บาท) และออกแบบ Pocket Bag พร้อมพวงกุญแจคู่ใจ (189 บาท) โดยมีคุณครูและศิลปินออทิสติกจาก Artstory by Autistic Thai คอยดูแลและแบ่งปันเทคนิคอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการเลือกชมสินค้าของที่ระลึก เติมเต็มความอบอุ่นต้อนรับเทศกาลวันแม่ พิเศษเฉพาะวันที่ 12 สิงหาคม 2569 พบกับกิจกรรม “To Mom, With Love” เพ้นท์กระเป๋าพร้อม Hand Tag (189 บาท) เพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษแทนคำขอบคุณ เปลี่ยนทุกช่วงเวลาแห่งความสุขให้กลายเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่า