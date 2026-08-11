ชูนักบัญชีบริหารยุค AI จาก ‘ผู้บันทึก’ สู่ ‘ผู้บริหารข้อมูลธุรกิจ’ 15 ส.ค.นี้ เลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี “นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์” ทีมเบอร์ 1 อาสาสานต่องานอีกวาระ

กรุงเทพฯ – โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2569–2572 ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ผ่านระบบ e-Voting นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินการบัญชี และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ผู้สมัครตำแหน่งประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร หมายเลข 1 (4) จากทีม “Move Forward Together” หมายเลข 1 ชูแนวทางใช้ AI ยกระดับนักบัญชีบริหาร จากผู้บันทึกสู่ผู้บริหารและบูรณาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ พร้อมชวนสมาชิก กาเบอร์ 1 ทั้งทีม เพื่อสานต่องานและขับเคลื่อนวิชาชีพบัญชีไทยไปด้วยกัน
ชมวิสัยทัศน์ของนภารัตน์ฉบับเต็มได้ที่: https://www.facebook.com/share/v/1EoQSMn7pE/
นภารัตน์ มองว่า “การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI กำลังทำให้บทบาทของนักบัญชีบริหารเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จาก ‘ผู้บันทึกข้อมูล’ สู่ ‘ผู้บริหารและบูรณาการข้อมูล’ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจทางธุรกิจ จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่อาสาสานต่องานอีกวาระ เพื่อต่อยอดสิ่งที่วางรากฐานไว้ให้เกิดผลในวงกว้าง และทำให้องค์ความรู้เข้าถึงนักบัญชีได้มากขึ้นทั่วประเทศ”
สามคำที่ นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ใช้อธิบายว่านักบัญชีบริหารจะเดินต่อไปอย่างไร
• Connect — กระจายโอกาสสู่ภูมิภาค นำองค์ความรู้ที่ทำไว้แล้วออกไปให้ถึงสำนักงานเล็กและนักบัญชีในทุกพื้นที่ ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพฯ
• Collaboration — สานต่อ CFO Club ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือทั้งกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
• Community — สร้างชุมชนนักบัญชีบริหารยุคใหม่ ที่ไม่ได้มีแค่ทักษะและความเป็นผู้นำ แต่มีจรรยาบรรณและมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดวาระ 3 ปีที่ผ่านมา (2566–2569) นภารัตน์ ในฐานะกรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร ได้ร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาวงการวิชาชีพบัญชีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
• หลักสูตร CFO Certificate ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
• นำนวัตกรรมดิจิทัลสู่กลุ่ม SME ผ่านงาน Future Finance ครั้งแรก
• ก่อตั้ง CFO Club ร่วมกับเครือข่ายตลาดทุนและสมาคมวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นที่เชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้สำหรับนักบัญชีบริหาร
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจะมีขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ผ่านระบบ e-Voting โดย นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ลงสมัครหมายเลข 1(4) ร่วมกับทีมหมายเลข 1 “Move Forward Together” ภายใต้แนวคิด “ทำต่อ ไปให้ไกล ไปด้วยกัน” 15 สิงหาคมนี้ กาเบอร์ 1 ทั้งทีม ผ่านระบบ https://e-voting.tfac.or.th/check