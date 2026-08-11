เดอะมอลล์กรุ๊ป ดึง “ดิสนีย์” พลิกโฉม Gourmet Market สู่ Lifestyle Curator ขยายฐานนิวเจน

กลุ่มเดอะมอลล์ เดินหน้าสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจค้าปลีกผ่านกลยุทธ์ Global Brand Collaboration โดยใช้ Gourmet Market (กูร์เมต์ มาร์เก็ต) เป็น Flagship Premium Grocery ในการสร้างประสบการณ์ช้อปปิงรูปแบบใหม่ ล่าสุดจับมือ บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว “Gourmet Market Reimagined” (กูร์เมต์ มาร์เก็ต รีอิมเมจินด์) คอลเลกชันพิเศษที่ผสานคุณภาพสินค้า การออกแบบ และเรื่องราวความมหัศจรรย์ของแบรนด์ระดับโลก ยกระดับบทบาทของ Gourmet Market จากพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตสู่ Lifestyle Curator ที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต พร้อมสร้าง Brand Engagement และขยายฐานลูกค้ารุ่นใหม่
นางสาวพลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ได้เลือกใช้บริการจากสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เลือกจากประสบการณ์ที่ได้รับ ความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับแบรนด์ และคุณค่าที่แบรนด์สามารถสร้างให้กับการใช้ชีวิต ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ Gourmet Market เดินหน้าขยายบทบาทจากพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตสู่ Lifestyle Curator โดยคัดสรรทั้งสินค้า เรื่องราว และประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าในทุกครั้งที่เข้ามาใช้ไฟ โดยความร่วมมือกับ ดิสนีย์ ประเทศไทย ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการนำ Global Brand มาสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง พร้อมตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ของตนเอง
นอกจากนี้ความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกไม่เพียงช่วยเพิ่มความน่าสนใจของสินค้า แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกต่างให้กับประสบการณ์ภายในศูนย์การค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต พร้อมสนับสนุนการเติบโตของทราฟฟิก คุณภาพของฐานลูกค้า และการใช้เวลาภายในโครงการ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่
นอกเหนือจากการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค โครงการนี้ยังสะท้อนแนวทางของ The Mall Group ในการสร้าง Shared Value ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการต่อยอดความร่วมมือกับผู้ผลิตไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ธีมดิสนีย์ โดยผสานเอกลักษณ์ของวัตถุดิบไทย งานฝีมือ และการออกแบบร่วมสมัย เพื่อยกระดับสินค้าไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม และเข้าถึงผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ทั้งนี้ “Global Brand Collaboration จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ The Mall Group เดินหน้าต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ยกระดับความแตกต่างของธุรกิจรีเทล และเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Ecosystem ของ The Mall Group ในระยะยาว” นางสาวพลอยชมพู กล่าวสรุป
สำหรับคอลเลกชั่นพิเศษ “GOURMET MARKET REIMAGINED” (กูร์เมต์ มาร์เก็ต รีอิมเมจินด์) นำตัวละครแห่งจินตนาการอย่าง Alice in Wonderland (อลิส อิน วันเดอร์แลนด์) มาตีความสู่มุมมองใหม่ ถ่ายทอดความมหัศจรรย์จากในนิทานให้กลายเป็น “Everyday Wonder” ที่สัมผัสได้จริง ทั้งรสชาติจากวัตถุดิบไทย ของใช้ที่มาพร้อมดีไซน์สร้างสรรค์ ไปจนถึงไอเท็มสำหรับบ้านและไลฟ์สไตล์ ที่ไม่ได้เป็นเพียงของใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ยังเติมความสนุกและจินตนาการให้กับทุกช่วงเวลาอาทิ ขนมทองพับ, ผลไม้อบแห้ง, กระเป๋าผ้าพับได้ และก้านไม้หอมปรับอากาศ เป็นต้น
สามารถสัมผัสคอลเลกชัน Gourmet Market Reimagined (กูร์เมต์ มาร์เก็ต รีอิมเมจินด์) วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Gourmet Market (กูร์เมต์ มาร์เก็ต) ทุกสาขา และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Gourmet Market Thailand, IG: gourmetmarket และ TikTok: gourmetmarketth.