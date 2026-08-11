เคาะแล้ว! ครม.ตั้ง”ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล”ปลัดคมนาคม ตัวเต็งตามโผ ภูมิใจไทยเคลียร์เก้าอี้”อธิบดีกรมทางหลวง”จัดสายตรงบุรีรัมย์คุม

ครม.ตั้ง”ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล”ปลัดคมนาคม”คนใหม่ ตัวเต็งตามโผ ประวัติศาสตร์อายุน้อยที่สุด จับตา เก้าอี้”อธิบดีกรมทางหลวง” ภูมิใจไทย เตรียมจัดทัพสายตรงบ้านใหญ่ “บุรีรัมย์” ส่ง"ชยุธ โลหกิจ"รองอธิบดีกรมทางหลวง ขึ้นอธิบดี
รายงานจากกระทรวงคมนาคม ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 สิงหาคม 2569 มีมติแต่งตั้ง นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม แทน นายชยธรรม์ พรหมศร ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
ทั้งนี้ นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล ปัจจุบันอายุ 50 ปี เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ขึ้นตำแหน่นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ และจะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ที่มีอายุน้อยที่สุดอีกด้วยรวมถึงเหลืออายุราชการถึง 10 ปี หรือเกษียณอายุปี 2579 ขณะที่เส้นทางการเติบโตในการทำงาน ถือว่า ค่อนข้างเร็ว โดยได้รับการผลักดันจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ตั้งแต่สมัยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ขณะที่ตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง นั้น คาดหมายว่าจะมีการแต่งตั้งระดับรองอธิบดีขึ้นมา โดยมีการจับตาไปที่ นายชยุธ โลหกิจ รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง ซึ่งเติบโตจากอำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอธิบดีกรมทางหลวงเมื่อเดือนก.พ. 2569 ปัจจุบันอายุ 57 ปี เหลืออายุราชการอีก 3 ปี ถือว่าเป็นสายตรงจากบ้านใหญ่ ที่แกนนำพรรคภูมิใจไทย น่าจะวางตัวให้นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมทางหลวง คนใหม่
สำหรับ นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล ปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม 2519 ปัจจุบัน อายุ 50 ปีเริ่มรับราชการ 1 กันยายน 2551 จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2540 ปริญญาโท Master of Engineering (Transportation Engineering) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ปี 2545 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Transport Studies) Imperial College London, United Kingdom ปี 2551 (ทุนรัฐบาล ก.พ.)
เริ่มรับราชการารรับราชการ เมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2551 ตำแหน่งวิศวกรโยธา 5 สำนักวางแผน
ปี 2551 วิศวกรโยธา 5 สำนักวางแผน
ปี 2551 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักวางแผน
ปี 2554 วิศวกรโยธาชำ นาญการ สำ นักแผนงาน
ปี 2558 วิศวกรโยธาชำ นาญการพิเศษ สำ นักแผนงาน
ปี 2561 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย สำนักแผนงาน
ปี 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) สำนักแผนงาน
ปี 2563 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ปี 2564 ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
ปี 2565 รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง
ปี 2566 รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง
ปี 2567 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 อธิบดีกรมทางหลวง