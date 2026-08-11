ททท. ร่วมกับวัดห้วยมงคล จัดงาน "ห่มผ้าหลวงปู่ทวด ครั้งที่ 13 ปี 2569" เสริมสิริมงคล เติมพลังใจ 8-9 สิงหาคม 2569 ณ วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกับวัดห้วยมงคล เผยความสำเร็จของการจัดงาน "ห่มผ้าหลวงปู่ทวด ครั้งที่ 13 ปี 2569" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2569 ณ วัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพุทธศาสนิกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น เพื่อสักการะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ เสริมสิริมงคล และเติมพลังใจภายใต้แนวคิด “Feel All The Feelings” ตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางจิตใจ
โดยในงาน นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 8 สิงหาคม 2569 และ นายชูวิทย์ ศิริเวชกุล รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 9 สิงหาคม 2569 พร้อมด้วยพระพิศาลสิทธิคุณ (ท่านเจ้าคุณไพโรจน์ ปภัสโร) เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
การจัดงาน "ห่มผ้าหลวงปู่ทวด ครั้งที่ 13" ในปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศรัทธาปักหมุดสำคัญของภาคกลาง โดยภายในงานเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีพิธีสวดตัดเคราะห์ต่อชะตาและพิธีประพรมน้ำมนต์ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างคับคั่ง
ขณะที่ไฮไลต์สำคัญในวันที่ 9 สิงหาคม ได้เกิดภาพแห่งความศรัทธาอันงดงามในพิธี "ห่มผ้าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่" โดยมีคลื่นมหาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าจีวรทักษิณาวรรตรอบองค์หลวงปู่ทวดกันอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ประชาชนยังให้การตอบรับอย่างล้นหลามในการลงทะเบียนรับเหรียญหลวงปู่ทวด พุทธาภิเษกโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร รวมถึงร่วมอิ่มบุญอิ่มใจกับโรงทานอาหารและเครื่องดื่มที่เปิดให้บริการตลอดทั้ง 2 วัน
การจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้สืบสานประเพณีอันดีงามและเติมเต็มความสุขทางจิตใจตามแนวคิด “Feel All The Feelings” เท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วง Green Season ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียงให้กลับมาคึกคัก โดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปพักผ่อนริมทะเลหัวหิน ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น และแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้
สู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
ททท. เชื่อมั่นว่า ความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาอย่างยั่งยืน
ที่สามารถเชื่อมโยงมิติแห่งความเชื่อ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ส่งมอบประสบการณ์ Feel the Faith, Feel the Blessing ให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และภูมิภาคภาคกลางต่อไป