กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวเข้าร่วมการอบรม

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวเข้าร่วมการอบรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และจำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือกิจการด้านการจัดนำเที่ยวให้มีคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดอบรมขึ้นครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค รวม 5 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกจะจัดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลาง ในรูปแบบOnsite และ Online ในหัวข้อ “ยกระดับคุณภาพการให้บริการนำเที่ยวผ่านทัวร์ Smart Tour & Smart Tourist Guide” การอบรมมุ่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ในเนื้อหาสำคัญ อาทิ กฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว การจัดการภาษี และเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวให้ปลอดภัยไร้กังวล
กำหนดจัดอบรมในวัน ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30–16.00 น. ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง Onsite จำนวนจำกัด 60 ท่าน และ Online จำนวน 500 ท่าน เปิดรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094-896-4193 หรือ 096-981-5171