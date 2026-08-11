ก.อุตฯสั่งกนอ.ลุยตรวจสอบโรงงานเชิงป้องกัน ยกระดับมาตรฐานสวล.-ความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ

“วราวุธ”สั่งกนอ.เดินหน้ามาตรการกำกับโรงงาน เน้นตรวจสอบเชิงป้องกัน แทนแก้ปัญหา ลุยตรวจเชิงรุก 30 แห่ง ลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน-ชุมชนโดยรอบ ยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความความปลอดภัย
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงาน ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบ
การดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางยกระดับการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ "แผนปฏิบัติการตรวจสอบและจัดระเบียบโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในนิคมอุตสาหกรรม" หรือที่เรียกว่าเป็นภารกิจต้นซอยเพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง ค้นหาความเสี่ยง แนะนำแนวทางแก้ไข ไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ทั้วนี้ กนอ.ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการประกอบกิจการและการจัดการกากอุตสาหกรรม ด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการความปลอดภัย ด้านกฎหมาย โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม 30 แห่ง ครอบคลุมโรงงานกากอุตสาหกรรม โรงงานยาง โรงงานเหล็ก และโรงงานหลอมโลหะ
ภายหลังการตรวจสอบ กนอ.จะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริง การออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนด และส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
“กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุ ควบคู่กับการให้คำแนะนำทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงานให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการลงพื้นที่พบว่าโรงงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและพร้อมดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ“ นายวราวุธ กล่าว