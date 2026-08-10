บีทีเอส รับประกาศนียบัตร องค์กรสุขภาวะแห่งชาติ จาก สสส.

บีทีเอส รับประกาศนียบัตร องค์กรสุขภาวะแห่งชาติ ตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านสุขภาวะ และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับประกาศนียบัตร องค์กรสุขภาวะแห่งชาติ ประเภทธุรกิจ ระบบขนส่งมวลชน จากโครงการ “พัฒนากรอบการประเมิน และมาตรฐานรางวัลองค์กรสุขภาวะแห่งชาติ” ที่จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมี นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นผู้แทนมอบรางวัล ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น
บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโครงการฯ ทุกหมวดหมู่ ครอบคลุมการนำองค์กรด้านสุขภาวะ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, สุขภาวะบุคลากร, การมุ่งเน้นชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลลัพธ์องค์กรสุขภาวะ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร และพนักงาน ในการร่วมกันพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ ISO/IEC 27001 ตลอดจนระบบการจัดการความปลอดภัย Railway Safety ตาม Best Practice Model (BPM)
โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลสุขภาวะพนักงานทุกมิติ ทั้งกาย ใจ ปัญญา และสังคม ควบคู่กับการดำเนินการด้านชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ และแผนงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะองค์กรหลายรางวัล อาทิ Samutprakarn Labour Management Excellence Award 2025 และรางวัลสถานประกอบกิจการที่บริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการรถไฟฟ้าสีขาว Next Station Drug-Free
นายสุมิตร กล่าวว่า บีทีเอสเชื่อมั่นเสมอว่าหัวใจแห่งความสำเร็จของเราคือ ‘คน’ ในฐานะผู้นำ ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร หรือ Leadership Commitment ไม่ใช่เพียงการกำหนดนโยบาย หรือจัดสรรงบประมาณไว้บนกระดาษ แต่คือการลงมือปฏิบัติจริง และการเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรที่มีพนักงานกว่า 5,000 คน บีทีเอส จึงให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณด้านสุขภาวะ และความปลอดภัยอย่างครอบคลุมทุกมิติ พร้อมทั้งกำหนดเป็น KPI ของผู้บริหารอย่างชัดเจน เช่น การควบคุมอัตราการบาดเจ็บไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับได้เข้าไปร่วมกิจกรรมกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมสุ่มตรวจแอลกอฮอล์/สารเสพติด, แข่งขันกีฬา BTS League และเดิน-วิ่ง Virtual Run เพื่อยืนยันว่า สุขภาวะ และความปลอดภัย คือวาระสำคัญสูงสุดที่ผู้นำให้ความสำคัญอย่างแท้จริง