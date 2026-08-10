ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ส่ง “สติงค์” ซิ่งสะเทือนชูกำลัง! ผนึก “F1”ประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริง เจาะนิวเจน

“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย เดินหน้าสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในฐานะพันธมิตรเครื่องดื่มชูกำลังระดับโลกของการแข่งขัน “ฟอร์มูล่าวัน” สบช่องทางเปลี่ยนหน้าจอรับชมความเร็วให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริงผ่านกลยุทธ์ “Experience-Led Marketing” หวังยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์และเชื่อมโยง “สติงค์ เอเนอร์จี้ดริ้งค์” เข้ากับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่
นายยุทธนา จิตจรุงพร รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของแบรนด์สติงค์ เอเนอร์จี้ดริ้งค์ ภายใต้แนวคิด “Global-to-Local Relevance” ซึ่งมุ่งเน้นการนำประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตระดับโลกอย่างฟอร์มูล่าวัน ซึ่งมีฐานแฟนคลับและได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกอย่างล้นหลาม นำมาเชื่อมโยงให้ใกล้ชิดกับกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์โดยตรงตลอดจนการสร้างบทสนทนาและความผูกพันในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ
“ปัจจุบันฟอร์มูล่าวันได้ก้าวข้ามบทบาทของการเป็นเพียงรายการแข่งขันกีฬาความเร็วธรรมดาๆ ไปสู่การเป็น “แพลตฟอร์มวัฒนธรรมระดับโลก” ที่ผสมผสานทั้งด้านการกีฬา ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว จนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่มีอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลกอย่างมาก การที่แบรนด์สติงค์เข้ามาผนึกกำลังในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งจังหวะก้าวสำคัญในการดึงแรงบันดาลใจจากโลกแห่งความเร็ว ความแม่นยำ สมาธิ และการเค้นศักยภาพภายใต้แรงกดดัน มาส่งต่อและช่วยบูสท์ศักยภาพให้ผู้บริโภคพร้อมรับมือกับความท้าทายในชีวิตประจำวันเพื่อไปสู่เป้าหมาย”
ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำกลยุทธ์การตลาดแบบเน้นประสบการณ์ (Experience-Led) สติงค์ได้ระเบิดความมันส์จัดกิจกรรม “Get Set Sting Experience” ขึ้น ณ ใจกลางเมือง เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยดีไซน์พื้นที่กิจกรรมแบบอินเทอร์แอ็กทีฟจำลององค์ประกอบจริงจากสนามแข่งฟอร์มูล่าวันให้ผู้บริโภคได้ทดลองสวมบทบาทนักแข่งเสมือนจริง ผ่านโซนกิจกรรมไฮไลต์สำคัญ เช่น
1.Sting Simulator: เครื่องจำลองการขับขี่รถแข่งฟอร์มูล่าวันด้วยระบบสั่นและเสียงแบบจัดเต็มเสมือนจริง เปิดประสบการณ์ซิ่งด้วยความเร็วสูงสุดกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อทดสอบความแม่นยำในการทำเวลาชิงตำแหน่ง Pole Position
2.Race Start Challenge: โซนทดสอบความเร็วของการตอบสนองทางสัญชาตญาณและการปล่อยตัวบน Starting Grid ในเสี้ยววินาทีแบบนักแข่งมืออาชีพ
3.Photo Experience: มุมถ่ายภาพที่ระลึกที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเก็บความประทับใจในธีมข่าวหน้าหนึ่งแห่งโลกความเร็วร่วมกับแบรนด์สติงค์
นอกเหนือจากกิจกรรมภายในงาน สติงค์ยังต่อยอดการสร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภคในวงกว้างผ่านกิจกรรม Sting on the Streets of Bangkok ด้วยการนำโมเดลรถแข่งสติงค์ขนาดจริงออกจัดแสดงและเคลื่อนผ่านแลนด์มาร์กสำคัญทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มการมองเห็นของแบรนด์และขยายการเข้าถึงผู้บริโภค ถ่ายทอดความตื่นเต้นของโลกแห่งความเร็วสู่พื้นที่สาธารณะ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ชม โมเดลรถแข่งจำลองอย่างใกล้ชิด.