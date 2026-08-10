“ลอนดรี้ ยู” เขย่าสมรภูมิสะดวกซัก ฉลอง 8 ปี ส่งเดลิเวอรี่ “ซัก อบ พับ” ถึงหน้าบ้าน

WASH ผู้บริหารแบรนด์สะดวกซักแถวหน้า “WashXpress” ประกาศทรานส์ฟอร์มโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ครบรอบ 8 ปี เปิดตัวบริการเดลิเวอรี่ “ซัก อบ พับ พร้อมรับส่งถึงบ้าน” อย่างเป็นทางการผ่านแอปพลิเคชัน หวังอำนวยความสะดวกขั้นสุดโดยที่ลูกค้าไม่ต้องออกจากบ้าน พร้อมจับมือพันธมิตรเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมระดับโลก “Speed Queen” ยกระดับมาตรฐานความสะอาด และอัดงบแคมเปญใหญ่ตลอดเดือนสิงหาคม แจกโชครวมมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท
นายชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา แบรนด์ WashXpress ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากผู้บริโภคจนสามารถขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง การเปิดตัวบริการรับ-ส่งผ้าถึงบ้านแบบ Delivery ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการซักผ้าของคนไทยให้ง่ายขึ้นไปอีกขั้น ลูกค้าไม่จำเป็นต้องหิ้วผ้าหนักๆ เดินทางมาที่ร้านด้วยตนเองอีกต่อไป เพียงแค่นัดหมายและสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันของ WashXpress ทีมงานก็พร้อมจะเข้าไปรับผ้าถึงหน้าบ้าน และนำกลับมาส่งคืนให้ทันทีเมื่อขั้นตอนการ ซัก-อบ-พับ เสร็จสิ้นอย่างมีมาตรฐาน
นอกจากนี้การเป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นกับ Speed Queen แบรนด์ผู้ผลิตเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลก ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยควบคุมและยกระดับมาตรฐานประสิทธิภาพของเครื่องซักผ้าในทุกสาขาของ WashXpress ให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการใช้บริการเดลิเวอรี่ที่คาดว่าจะหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
นายชิษณุพันธ์ กล่าวถึงกลยุทธ์การเปิดตัวบริการเดลิเวอรี่ในครั้งนี้ด้วยว่า บริษัทได้ประเดิมจัดกิจกรรม “ขบวนคาราวาน WashXpress เปิดประสบการณ์ใหม่ รับ-ส่ง ผ้า ถึงบ้าน” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยเคลื่อนขบวนคาราวานโปรโมทแคมเปญไปตามย่านชุมชนหนาแน่น ตั้งแต่จุดปล่อยตัวที่สาขาลาดพร้าววังหิน 28 ไปสิ้นสุดที่สาขาสุขุมวิท 50 เพื่อแจกใบปลิวแนะนำบริการและกระตุ้นการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โดยตรง ซึ่งปัจจุบัน WashXpress ได้เปิดให้บริการเดลิเวอรี่ “ซัก อบ พับ” นำร่องไปแล้วกว่า 139 สาขา และมีโครงข่ายสาขาให้บริการทั่วไปใกล้บ้านลูกค้ากระจายอยู่มากกว่า 600 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งพร้อมจะเป็นฐานกำลังสำคัญในการขยายขอบเขตการให้บริการเดลิเวอรี่ให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างได้ง่ายยิ่งขึ้นในอนาคต
ส่วนด้านกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาทดลองใช้งานแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นนั้น WashXpress ได้ส่งโปรโมชันราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 50 บาทสำหรับผู้ใช้ใหม่ พร้อมมอบส่วนลดทันทีอีก 50 บาทสำหรับการใช้บริการครั้งแรก อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมซักฟรีทันที 3 วันเต็มในช่วงวันที่ 7 - 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนในพื้นที่บริการ
นอกจากนี้ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 นี้ บริษัทยังได้ผนึกกำลังจัดโปรเจกต์ยักษ์ฉลองวันเกิดภายใต้แคมเปญ “Anniversary ซักผ้าไม่พัก รักนาน 8 ปี” มอบของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นยอดขายและยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โดยจัดกิจกรรม “ยิ่งรัก ยิ่งซัก ยิ่งลุ้น (ซักทั่วไทย ลุ้นไปญี่ปุ่น)” ให้ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน WashXpress ครบทุก 50 บาท ได้รับสิทธิ์ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลใหญ่อย่าง แพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, ทองคำ, เครื่องปรับอากาศ Carrier และบัตรกำนัลจากแบรนด์ดังรวมกว่า 100 รายการ หวังดันยอดใช้บริการและสร้างความผูกพันระยะยาวกับผู้บริโภคยุคใหม่อย่างยั่งยืน.