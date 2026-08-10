ซีอาร์ซี ผนึก 9 ทัพในเครือ ลุยแคมเปญ “CENTRAL RETAIL MOM MOMENTS” รับเทศกาลวันแม่

CRC ผนึกกำลัง 9 กลุ่มธุรกิจในเครือข่ายค้าปลีกครั้งใหญ่ ต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลวันแม่ด้วยแคมเปญ “CENTRAL RETAIL MOM MOMENTS” ชูจุดแข็งระบบนิเวศธุรกิจที่ครบวงจร ขนทัพสินค้ากว่า 260 แบรนด์ดัง อัดโปรโมชันลดสูงสุด 50% ครอบคลุมกว่า 3,000 สาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 หวังขับเคลื่อนทางธุรกิจ และยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อในช่วงไฮซีซั่นของการซื้อของขวัญ
ไฮไลต์และดีลสุดพิเศษของกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล ที่จะมาสร้างโมเมนต์ประทับใจร่วมกัน มีรายละเอียดดังนี้
1.ทัพห้างสรรพสินค้าและแฟชั่น: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มอบส่วนลดคอลเลกชันใหม่สูงสุด 30% พร้อมสิทธิประโยชน์คะแนนเดอะวันพิเศษ 12 เท่า และรับของสมนาคุณ/บัตรของขวัญตามเงื่อนไขที่กำหนด ขณะที่ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG) จัดดีลแบรนด์ดัง (อาทิ Clarins, Crocs, Dyson) ลดสูงสุด 50% ตลอดทั้งเดือน
2.สายเฮลตี้และไลฟ์สไตล์: ซูเปอร์สปอร์ต เอาใจแม่ลูกสายสุขภาพด้วยโปรโมชันสินค้ากีฬาสตรีลดเพิ่มสูงสุด 500 บาท ส่วน บีทูเอส ชวนแชร์ภาพถ่ายในกิจกรรม "Mom & Me Look-Alike" ลุ้นรับบัตรกำนัล และสิทธิพิเศษช้อปรับคะแนนเดอะวันเพิ่มในวันที่ 12 สิงหาคม
3.หมวดอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค: ท็อปส์ ขนสินค้าของกินของใช้นับ 1,000 รายการ ลดสูงสุด 50% ด้าน โก โฮลเซลล์ จัดแคมเปญลดสูงสุด 50% ในกลุ่มวัตถุดิบสดใหม่กว่า 322 รายการ พร้อมดีลยกลังถูกกว่า เพื่อกระตุ้นยอดขายกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและโฮเรก้า (HoReCa) เตรียมรับกำลังซื้อจากการรับประทานอาหารนอกบ้านช่วงเทศกาล
4.เครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี: เพาเวอร์บาย ส่งดีลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวและแก็ดเจ็ตลดสูงสุด 30% พร้อมโปรโมชันเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท และเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท
5.แลนด์มาร์กกินเที่ยวและโชคใหญ่ล้านบาท: ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลดราคาหน้าร้านสูงสุด 50% และมอบสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เช่น ทริป Universal Studios Japan และจี้เพชรพร้อมสร้อยคอจาก Aurora Diamond
แคมเปญนี้นับเป็นการบูรณาการค้าปลีกทุกกลุ่มของ CRC เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกช่วงวัยอย่างครบวงจร
สำหรับการผนึกกำลังของ 9 กลุ่มธุรกิจภายใต้แคมเปญ "CENTRAL RETAIL MOM MOMENTS 2026" ครั้งนี้ คือภาพสะท้อนของความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem Management) ที่ไร้รอยต่อ การผสานจุดแข็งจากหลากหลายหมวดหมู่สินค้าตั้งแต่อุปโภคบริโภค แฟชั่น จนถึงธุรกิจค้า wholesale ทำให้เซ็นทรัล รีเทล สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนและสร้างการจดจำแบรนด์ ในฐานะผู้นำตลาดที่ตอบโจทย์ชีวิตได้อย่างครบวงจร
บทเรียนสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับจากแคมเปญนี้คือ ความสามารถในการสร้าง "Seamless Shopping Experience" ที่เชื่อมโยงช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (Omnichannel) เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการมอบสิทธิประโยชน์ที่สอดประสานกันในทุกช่องทางช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงสินค้าและบริการ ผลลัพธ์ที่คาดหวังจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มขึ้นของรายได้ในระยะสั้น แต่คือการรักษาฐานอำนาจเหนือตลาด (Market Dominance) และการสร้างมาตรฐานใหม่ในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้บริโภคในทุกช่วงจังหวะชีวิตอย่างแท้จริง.