สมุนไพรไทยผงาดเบอร์ 1 อาเซียน-ท็อป 11 โลก!

สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ส่องโอกาสการเติบโตปี 69 ติด Top 5 เอเชีย เบอร์ 11 โลก พร้อมดึงผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์รับเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์โลกในโปรเจกต์ ‘Herban Era”
นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ได้ผนึกกำลัง สสว. ขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยรับเมกะเทรนด์เศรษฐกิจสุขภาพ (Wellness Economy) โลก ผ่านโครงการ ‘Herban Era’ พร้อมขนทัพ 50 แบรนด์ SMEs โชว์นวัตกรรมเปลี่ยนภาพจำสมุนไพรเดิมๆ สู่ไอเทมไลฟ์สไตล์สุดคลีนตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
โดยเผยต่อว่า ปัจจุบันตลาดค้าปลีกสมุนไพรไทยแข็งแกร่งมาก ครองแชมป์อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นท็อป 5 ของเอเชีย และขึ้นเป็นอันดับ 11 ของโลก คาดปี 2569 มูลค่าตลาดในประเทศจะพุ่งแตะ 1,453.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่มูลค่าการค้าปลีกสมุนไพรทั่วโลกในปี 2569 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องแตะ 66,087.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อคว้าโอกาสทองนี้ DBD จึงร่วมมือกับ สสว. ดำเนินโครงการ ‘Herban Era’ เพื่อเพิ่มทักษะการสร้างแบรนด์และมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรม ล่าสุดจัดงาน ‘Herban Era Fest’ มาร์เก็ตเพลสแสดงผลิตภัณฑ์ Wellness Lifestyle คุณภาพดี ใช้งานสะดวก จาก 50 แบรนด์ไทย โดยมี 3 แบรนด์นวัตกรรมระดับไฮไลต์ ที่ประสบความสำเร็จและติดตลาดได้จริง ประกอบด้วย
1.KindaFlex: สเปรย์อโรม่าสมุนไพรนาโนบรรเทาปวดสูตรเย็น กลิ่นลาเวนเดอร์ นำความรู้แพทย์แผนไทยมาแก้ Pain Point "ออฟฟิศซินโดรม" โดยนำใบกระดูกไก่ดำมาสกัดด้วยเทคโนโลยี Nano Encapsulation ซึมลึกนาน 3 ชั่วโมง ปราศจากสารเคมี การันตีด้วยรางวัล Premium Herbal Products 2026
2.Hanara: สกินแคร์ Clean & Green Beauty ในรูปแบบสเปรย์มอยส์เจอร์ไรเซอร์สกัดจากใบบัวบกไทย ข้าวญี่ปุ่น และสมุนไพร บำรุงล้ำลึกไม่เหนอะหนะ เจาะกลุ่มผู้ชายที่ไม่ชอบทาครีมบำรุงทั่วไป พร้อมชูจุดยืนรักษ์โลกด้วยขวดแก้วและถุงเติม (Refill)
3.Plantae: เครื่องดื่มโปรตีนพืชพร้อมดื่ม (Grab & Go) ใช้ Food Tech สกัดโปรตีนครบถ้วนจากพืช 5 ชนิด ผสานสมุนไพรธรรมชาติและซูเปอร์ฟู้ดเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มง่าย รสชาติอร่อย ตอบโจทย์ผู้แพ้นมวัวและสายเฮลท์ตี้
การขับเคลื่อนแคมเปญครั้งนี้ถือเป็นกลไกหลักในการเปลี่ยนภาพจำของพืชและสมุนไพรไทยให้ร่วมสมัย เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง ตลอดจนเป็นสปริงบอร์ดนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทยออกไปเติบโตในตลาดสากลได้อย่างมั่นใจ.