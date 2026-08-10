“บิวกิ้น” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนแรกแบรนด์โมชิโมชิ

MOSHI คว้า “บิวกิ้น ” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ “คนแรก” ของแบรนด์ เดินเกมรุกปูพรมขยายฐาน Mass Outreach ดันขึ้นแท่นแบรนด์ Top of Mind ชี้สมรภูมิค้าปลีกไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ไม่ได้วัดกันแค่สินค้าหรือราคา แต่วัดด้วย "ประสบการณ์ทางอารมณ์"
นางสาวบุณยวีร์ บุญสงเคราะห์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและปฏิบัติการ บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MOSHI เปิดเผยว่า การแต่งตั้งบิวกิ้น-พุฒิพงศ์ เข้ามาทำหน้าที่พรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ Moshi Moshi ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) ให้แข็งแกร่งและต่อเนื่อง โดยบิวกิ้นจะเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความเป็นตัวเองผ่านแคมเปญการตลาดและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงง่ายและพร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา
“การตัดสินใจเลือกบิวกิ้นมาเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของแบรนด์ในครั้งนี้ เนื่องจากบิวกิ้นมีคาแรกเตอร์ที่สะท้อนความสดใส ทันสมัย และเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจน ซึ่งตรงกับ DNA ของ Moshi Moshi ที่มุ่งนำเสนอสินค้าหลากหลายสไตล์ ดีไซน์ทันสมัย คุณภาพดี ในราคาที่คุ้มค่า
ยิ่งไปกว่านั้นบิวกิ้นยังเป็นศิลปินระดับแถวหน้าที่มีอิทธิพลสูงต่อคนรุ่นใหม่ และมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งครอบคลุมทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่ม Gen Z, กลุ่มคนทำงาน, กลุ่มครอบครัว ไปจนถึงกลุ่มแฟนคลับในต่างประเทศ MOSHI จึงเชื่อมั่นว่า บิวกิ้นจะเป็นสะพานเชื่อมโยงแบรนด์ไปสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง (Mass Outreach) พร้อมทั้งดึงดูดกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งกับแบรนด์ให้เปิดใจเข้ามาลองสัมผัส ทั้งที่สาขาหน้าร้านทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการ (Store Traffic) และสนับสนุนการขยายสาขาใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ผู้บริหาร MOSHI ชี้ว่า ปัจจุบันทิศทางและพฤติกรรมในตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่ตัวสินค้าและราคาเท่านั้น แต่น้ำหนักสำคัญในใจผู้บริโภคอยู่ที่ "ประสบการณ์" ที่ได้รับจากแบรนด์ การเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญในการสร้าง Emotional Connection เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกใกล้ชิด จดจำแบรนด์ได้ดี และเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยสร้างความแตกต่างและสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในระยะยาว
ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการแต่งตั้งพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ Moshi Moshi ได้เตรียมแผนกิจกรรมการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร 360 องศาตลอดทั้งปี ครอบคลุมทั้งสื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ สื่อดิสเพลย์ภายในสาขา และกิจกรรมออนกราวนด์ทั่วประเทศ
โดยเตรียมเปิดฉากด้วยงานอีเวนต์เปิดตัวพรีเซนเตอร์สุดยิ่งใหญ่ เพื่อมอบสิทธิ์ให้แก่แฟนๆ และลูกค้าผู้โชคดีได้ร่วมลุ้นเป็น Lucky Fans สัมผัสความน่ารักของบิวกิ้นอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการจับมือร่วมกันพัฒนาคอลเลกชันสินค้า ดีไซน์ใหม่ๆ รวมถึงโปรเจกต์พิเศษที่จะทยอยเปิดตัวสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
“บริษัทคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การขับเคลื่อนแคมเปญยักษ์ร่วมกับพรีเซนเตอร์คนแรกอย่าง บิวกิ้น -พุฒิพงศ์ ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้าง Brand Awareness ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น พร้อมทั้งผลักดันให้ Moshi Moshi ก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ Top of Mind ของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน และกระตุ้นยอดขายรวมถึงอัตราการซื้อซ้ำได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต” นางสาวบุณยวีร์ กล่าวสรุป.