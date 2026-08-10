กัลฟ์มอบอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ลดผลกระทบปัญหาหมอกควันข้ามแดน

นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนด้านกลยุทธ์ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เป็นผู้แทนภาคเอกชนในการส่งมอบอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจป้องกันและดับไฟป่า โดยมีนางสาวรวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายตาว ไนง์ อู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมียนมา เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าแก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ เพื่อส่งมอบต่อไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ติดตาม และควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน และฝุ่นPM2.5 เพื่อยกระดับคุณภาพอากาศของประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส (CLEAR Sky Strategy) ของภาครัฐ