หัวเว่ยเดินหน้าปฏิวัติวงการสาธารณสุขไทยด้วย AI เปิดตัว 4 นวัตกรรมเปลี่ยนเกมเร่งเครื่อง AI เพื่อการแพทย์ในประเทศไทย

หัวเว่ย จัดงาน “Huawei AI+ Healthcare Summit” ภายใต้งาน Huawei Thailand Digital & AI Summit 2026 รวมผู้นำด้านนโยบายสาธารณสุข ผู้บริหารโรงพยาบาลชั้นนำ และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากไทยและจีน ร่วมขับเคลื่อนอนาคตของระบบสาธารณสุขไทยด้วยนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อยกระดับ Healthcare Ecosystem ของประเทศอย่างเป็นทางการ
นายปีเตอร์ จาง ประธานกลุ่มธุรกิจการศึกษาและสาธารณสุขต่างประเทศ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของระบบสาธารณสุขไทย และบทบาทของเทคโนโลยี AI ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “AI for Health, Health for All”
“วันนี้ปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสาธารณสุขอย่างรวดเร็ว หัวเว่ยมีประสบการณ์ตรงจากการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพแบบครบวงจร ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้งไปจนถึงโซลูชัน AI สำหรับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้บริหารโรงพยาบาล ซึ่งได้พิสูจน์ผลสำเร็จแล้วในโรงพยาบาลชั้นนำอย่างโรงพยาบาลหลายแห่งในจีน เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างหัวเว่ยกับพันธมิตรไทยในวันนี้จะช่วยผลักดันวิสัยทัศน์ ‘AI for Health, Health for All’ ให้เกิดขึ้นจริง และสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน AI ของประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชียได้อย่างเป็นรูปธรรม” นายจาง กล่าว
นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายด้านสุขภาพดิจิทัลให้เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะ” โดยเดินหน้ายกระดับแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” สู่การเป็น Super App ที่เชื่อมโยงบริการสุขภาพทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมทั้งนำ AI มาใช้ในการวินิจฉัยโรค เช่น ระบบ AI อ่านภาพเอกซเรย์ปอด (AI CXR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ท่ามกลางความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ทั้งสังคมสูงวัยระดับสุดยอด แนวโน้มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น และปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างหัวเว่ยในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้น
นายแพทย์ดนัย มโนรมณ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยังระบุอีกว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้วางยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลภายใต้แนวคิด “การสร้างระบบนิเวศด้านโรคมะเร็งแห่งชาติที่ชาญฉลาด เชื่อมโยง และเชื่อถือได้” ซึ่งครอบคลุม 3 เสาหลัก ได้แก่ การผลักดันนโยบายป้องกันมะเร็งด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การยกระดับความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วย AI และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ และการเสริมความแข็งแกร่งของระบบส่งต่อผู้ป่วยทั่วประเทศผ่านระบบเทเลเมดิซีน ปัจจุบันสถาบันฯ มีแพลตฟอร์ม Cancer Anywhere และ Thai Cancer Base ที่เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับชาติ รวมถึงเทคโนโลยี AI สำหรับอ่านผลพยาธิวิทยา และหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยให้ผู้ป่วย ความร่วมมือกับหัวเว่ยในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและ AI ให้สถาบันฯ สามารถขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ขณะที่บนเวทีเสวนา “Evolving From Smart Hospital to Intelligent Healthcare” ยังได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ตรงจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาล ทั้งในมิติของการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย การยกระดับประสิทธิภาพการวินิจฉัยและการรักษา ตลอดจนความท้าทายและปัจจัยความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านจาก “Smart Hospital” สู่ “Intelligent Healthcare” ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์อย่างแท้จริง
ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดตัวความร่วมมือ นายธนาภพ จุฑาวรรธนะ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ตอกย้ำบทบาทของหัวเว่ยในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่พร้อมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้กับภาคสาธารณสุขไทยอย่างต่อเนื่อง
ภายในงาน ยังได้จัดให้มีพิธีประกาศความร่วมมือระหว่างพันธมิตรไทยและพันธมิตรชั้นนำของอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ Healthcare Innovation Ecosystem Launch เพื่อผลักดันการยกระดับระบบสาธารณสุขไทยด้วย 4 นวัตกรรมสำคัญ ครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยด้วย AI ไปจนถึงการบริหารจัดการโรงพยาบาลอัจฉริยะ ได้แก่ โซลูชัน AI CDSS (Clinical Decision Support System) ระหว่าง STECH โดยยุวดี บุญครอง Chief Executive Officer และ Guideline X โดย Ivan Yang, Partner Development Representative, โซลูชัน Digital Pathology ด้วยความร่วมมือระหว่าง J.F. Advance Med โดยอดิศร ทับริ้ง General Manager และ teksqray โดย Sunnie, Director of Overseas Marketing
รวมถึงโซลูชัน Smart Ward ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Unixdev โดยสิรีรัศม์ บรัฟฟ์ Head of Product and Growth และ TD Tech Ltd. โดย Megatron Tao, Head of Strategic Project Department Asia Pacific Region และโซลูชัน HOC (Hospital Operations Center) ระหว่าง Piramid Solutions Co., Ltd. โดยธนรัตน์ อนันต์โสภาจิตต์ Managing Director และ Digitalhail โดย Zengqianmeng, Sales Manager พิธีเปิดตัวความร่วมมือครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของหัวเว่ย นำโดยนางสาวรินลิตา วรรณวรีย์ภัทร รองประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย ประเทศไทย และนาย Yuying รองประธานกลุ่มธุรกิจการศึกษาและสาธารณสุข หัวเว่ย ประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีประกาศความร่วมมือ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีระดับโลกเข้ากับพันธมิตรไทยและพันธมิตรชั้นนำของอุตสาหกรรม เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านสาธารณสุขที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเป็นรูปธรรม
งาน Huawei AI+ Healthcare Summit 2026 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการแพทย์ชั้นนำ และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีทั้งไทยและพันธมิตรชั้นนำ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสาธารณสุขไทยด้วยนวัตกรรมและ AI อย่างเป็นระบบและยั่งยืนในระยะยาว