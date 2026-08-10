เลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี 15 ส.ค.นี้ “ภัทรลดา สง่าแสง” ทีมเบอร์ 1 ชู AI ยกระดับคนทำบัญชีทั่วประเทศ

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีประจำปี 2569 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เริ่มเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย โดยทีมหมายเลข 1 ภายใต้แนวคิด “Move Forward Together — ทำต่อ • ไปให้ไกล • ไปด้วยกัน” เสนอผู้สมัครครอบคลุมตำแหน่งสำคัญของสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมชูนโยบายยกระดับวิชาชีพบัญชีให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
หนึ่งในผู้สมัครของทีมคือ ภัทรลดา สง่าแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครหมายเลข 1(2) ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ซึ่งนำประสบการณ์จากการบริหารการเงินในองค์กรระดับประเทศมาสู่แนวคิดการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในวงกว้าง
ภัทรลดาเสนอแนวทางสำคัญด้าน AI Workflow & Capability โดยต้องการผลักดันให้ผู้ทำบัญชีสามารถนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎี เพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน เพิ่มความแม่นยำ และเปิดโอกาสให้นักบัญชีสามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์และการตัดสินใจมากขึ้น
แนวทางดังกล่าวจะควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพผ่าน e-Learning และ Workshop โดยตั้งเป้าให้การพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีกระจายไปถึงผู้ทำบัญชีในทุกภูมิภาค ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่หรือในกรุงเทพฯ
อีกนโยบายสำคัญคือ Better Balance & Economic Support ซึ่งมุ่งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน พร้อมให้ความสำคัญกับสำนักงานบัญชีขนาดเล็กและผู้ประกอบวิชาชีพในต่างจังหวัด ให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่จำเป็นได้มากขึ้น รวมทั้งผลักดันระบบ Mentor อาสา เพื่อสร้างเครือข่ายให้คำปรึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในทุกภูมิภาค
แนวคิดของทีมหมายเลข 1 มองว่า “ผู้ทำบัญชี” เป็นกำลังหลักกลุ่มใหญ่ของวิชาชีพบัญชี และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค AI ไม่ควรทำให้คนกลุ่มใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่ควรทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพ
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจะมีขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 โดยภัทรลดาลงสมัครหมายเลข 1(2) ในทีมหมายเลข 1 ภายใต้แนวคิด
“Move Forward Together — ทำต่อ • ไปให้ไกล • ไปด้วยกัน”