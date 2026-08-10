GRANDPARK เจาะทำเลบางนา ทุ่ม 4 พันล. ลุย “Lifestyle Sport Community Mall”

GRANDPARK BANGNA พลิกนิยามใหม่ของคอมมิวนิตีมอลล์ สู่ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม มูลค่าโครงการกว่า 4,000 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพบางนา-ตราด กม.10 ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากอินไซต์และพฤติกรรมจริงของผู้บริโภคยุคใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “The Social Club of Bangna” ที่ยกระดับการใช้ชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น พร้อมประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ กับสองพันธมิตรระดับแนวหน้าของไทย อย่าง GRANDHOME และ DMHOME ผู้นำด้านกลุ่มห้องน้ำ ชุดครัว และเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เพื่อปักธงสู่การเป็น “Lifestyle Sport Community Mall” แบบครบวงจร
นายลภณวิช ทยานุวัฒน์ ผู้บริหารโครงการ GRANDPARK เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของโครงการ GRANDPARK BANGNA บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ เกิดจากการเล็งเห็นช่องว่างทางไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน ที่กำลังมองหาพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมนอกบ้าน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้มากกว่าการเป็นแค่คอมมิวนิตีมอลล์ทั่วไป จนนำมาสู่การยกระดับพื้นที่ค้าปลีกให้กลายเป็น “The Social Club of Bangna” สเปซแห่งการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกมิติในแต่ละวันของคนบางนา เปรียบเสมือน “บ้านหลังที่สอง” ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง โดดเด่นด้วยการออกแบบภายใต้แนวคิดการดิไซน์แบบ Biophilic ที่เน้นความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ตกแต่งด้วยสีกลุ่มเอิร์ธโทน สร้างบรรยากาศการพักผ่อนที่ผ่อนคลาย สบายตา พร้อมเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่าน 4 พื้นที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ครบครันด้วยพื้นที่ออกกำลังกาย แหล่งรวมร้านอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่รวบรวมงานดิไซน์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ไว้รองรับทั้งการทำงานและการพักผ่อนแบบครบจบในที่เดียว
โดยทั้งหมดนี้ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันภายใต้แนวคิด “Every Day is a Good Day” ด้วยความเชื่อมั่นว่า การมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี ไม่ควรเป็นเพียงเรื่องของวันพิเศษ แต่ควรเป็นประสบการณ์ที่เข้าถึงได้ง่ายและเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ วันที่ GRANDPARK BANGNA
ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความครบวงจรด้านการอยู่อาศัยและไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง GRANDPARK BANGNA ต่อยอดประสบการณ์กว่า 45 ปี ของ GRANDHOME ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและแอ็กทิฟไลฟ์สไตล์ อย่าง GRANDHOME Experience Store ภายใต้แนวคิด “Experience, Discover, Create” เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเลือกซื้อวัสดุตกแต่ง
GRANDHOME Experience Store จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่โชว์รูม แต่ยังเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบที่รวบรวมทั้งนวัตกรรมและโซลูชันการอยู่อาศัยจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก โดยมีหัวใจสำคัญคือ การนำเสนอสินค้าในมิติใหม่ ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ไม่ต่างจากการเดินเสพงานศิลป์ในแกลเลอรีดิไซน์ชั้นนำ อีกทั้งยังมาพร้อมกับทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้มีหน้าที่เพียงนำเสนอสินค้าเท่านั้น แต่ทำหน้าที่เป็น “คู่คิดด้านการออกแบบ” ที่คอยให้คำแนะนำเชิงลึกตั้งแต่การวิเคราะห์วัสดุ เปรียบเทียบทางเลือก ไปจนถึงการคัดสรรและนำเสนอโซลูชันที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบโจทย์ทั้งสถาปนิก นักออกแบบ ผู้อยู่อาศัย และเจ้าของบ้าน ในการเปลี่ยนทุกแนวคิดในจินตนาการให้เป็นจริง
ในขณะเดียวกัน เพื่อให้ GRANDPARK BANGNA เป็นคอมมิวนิตีมอลล์ที่ครบครันและตอบสนองต่อทุกวิถีชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับ DMHOME ผู้นำด้านกลุ่มห้องน้ำ ชุดครัว และเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่ “THE AXIS CLUB” ภายใต้แนวคิด “The Axis of Vitality” แอ็กทิฟเวลเนสที่ผสานเสน่ห์ของกีฬาแร็กเก็ตเข้ากับจิตวิญญาณแห่งแซงก์ชัวรี เพื่อให้ที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ดีและเชื่อมโยงทุกความสุขไว้ด้วยกัน ทั้งแมตช์กีฬาที่สนุก เครื่องดื่มที่อร่อย บทสนทนาที่สร้างสรรค์ และผู้คนที่ใช่
โดย THE AXIS CLUB จะเข้ามายกระดับมาตรฐานสปอร์ตคลับในไทย สู่การเป็น “Active Lifestyle Club” ระดับพรีเมียมแห่งแรกของกรุงเทพฯ โดดเด่นด้วยการเป็นศูนย์รวมกีฬาแร็กเก็ตแบบครบวงจร ที่รวบรวมแร็กเก็ตคอร์ตไว้มากถึง 14 คอร์ต โดยมี Clay Court แท้ เป็นไฮไลต์ที่หาเล่นได้ยากในประเทศไทย มาพร้อมด้วยพื้นที่ฟื้นฟูร่างกาย เลานจ์สุดเอกซ์คลูซิฟ และสปอร์ตบาร์ที่เปิดให้บริการทุกวัน
นอกจากนี้ คลับแห่งนี้ยังถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ผสานเรื่องเวลเนส ร้านอาหารชั้นนำ และกิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัวไว้ด้วยกัน ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ DMHOME ที่เชื่อมั่นว่า อนาคตของธุรกิจไม่ได้อยู่แค่เพียงการขายสินค้า แต่คือการสร้างประสบการณ์และคอมมิวนิตีที่มีคุณค่าให้กับทุกคน
โดยโครงการ GRANDPARK BANGNA คาดว่าจะเปิดให้บริการเฟสแรก (Soft Opening) ในช่วงเดือนธันวาคม 2569 และมีแผนจะเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2570 ต่อไป
นายลภณวิช กล่าวทิ้งท้ายว่า GRANDPARK BANGNA คือโปรเจกต์ที่เราตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกกิจกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในย่านบางนา โดยเราไม่ได้มองที่นี่เป็นแค่คอมมิวนิตีมอลล์ทั่วไปเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้พื้นที่แห่งนี้เข้ามาเติมเต็มความสุขในทุก ๆ วัน ให้เหมือนเป็น ‘บ้านหลังที่สอง’ ของพวกเราทุกคนจริง ๆ.