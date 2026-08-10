ทช.แจ้งถนน”นครพนม, บึงกาฬ”น้ำท่วม 3 สายทาง เฝ้าระวังความเสี่ยง เร่งติดป้ายเตือนปชช

กรมทางหลวงชนบท เผยถนนน้ำท่วม 3 สายทาง "นครพนม, บึงกาฬ"ระดมกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ติดตั้งป้ายเตือน -เฝ้าระวังจุดเสี่ยง
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในจังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬ ส่งผลให้มีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว โดยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
จึงได้สั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบท (สทช.) และแขวงทางหลวงชนบท (ขทช.) ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย สทช.ที่ 15 (อุดรธานี) สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) และ ขทช. ในสังกัด โดยเฉพาะ ขทช.นครพนม และขทช.บึงกาฬ โดยให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจโครงข่ายทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ
หากพบว่ามีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบให้เร่งติดตั้งป้ายเตือน ป้ายทางเลี่ยง ป้ายบอกระดับน้ำ สัญญาณไฟกระพริบ ปักเสาตามแนวเขตทาง ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยังได้มีการเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการทันทีหลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้โดยเร็ว
โดยวันนี้ (10 ส.ค. 69) พบมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจำนวน 3 สายทาง ประกอบด้วย
1. ถนนทางหลวงชนบทสาย นพ.5037 แยก ทช. นพ.3004 บ้านหนองสิม อำเภอนาทม, บึงโขลงหลง จังหวัดนครพนม บริเวณ กม.ที่ 3+800 ซึ่งมีไหล่ทางชำรุด บริเวณหลังท่อ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเครื่องจักรเร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน (สัญจรผ่านได้)
2. ถนนทางหลวงชนบทสาย นพ.3004 แยก ทล.212 - บ้านคำแม่นาง อำเภอบางแพง จังหวัดนครพนม
ซึ่งจากการตรวจสอบพบน้ำท่วม ระดับน้ำ 8 เซนติเมตร บริเวณ กม.ที่ 15+000 - 15+150 และ กม.ที่ 15+700 - 15+796 (สัญจรผ่านได้)
3. ถนนทางหลวงชนบทสาย บก.3032 แยก ทล. 222 - บ้านศรีวิไล อำเภอศรีวิไล, พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ช่วง กม.ที่ 10+800 - 11+500 ระดับน้ำ 40 เซนติเมตร (รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
อย่างไรก็ตาม ทช. ยังได้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุดินสไลด์และถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบในเส้นทางอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชน โดย ทช. จะรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ และขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ
โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศหรือติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146