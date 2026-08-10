12 ส.ค.นี้ รฟม.ชวนลูกๆ พาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี 4 สาย

รฟม. และผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT 4 สาย ชวนลูกๆ พาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี! ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2569 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถือเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนั้น รฟม. ได้ร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) ทั้ง 4 สาย ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (MRT สายสีชมพู)
จัดกิจกรรมพิเศษยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 สาย สำหรับคุณแม่ที่เดินทางพร้อมลูก ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เพียงคุณแม่แสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสาร เพื่อรับคูปองหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีได้ทุกสถานี ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ โดยลูกชำระค่าโดยสารปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ รอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสร้างความผูกพันในสถาบันครอบครัว