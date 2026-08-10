CAAT ตรวจ Boeing 737 MAX ในไทย 12 ลำ ยืนยันปลอดภัย ตามคำสั่ง FAA

CAAT เร่งตรวจสอบ Boeing 737 MAX ในไทย ยืนยันทั้ง 12 ลำไม่เข้าข่ายได้รับผลกระทบจากคำสั่ง FAA หลังในต่างประเทศ พบรอยร้าวในชิ้นส่วนโครงสร้างประตูบริการด้านหน้าบางลำ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. เปิดเผยว่า จากกรณีสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) ออกคำสั่งความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness Directive: AD) ให้ตรวจสอบโครงสร้างบริเวณประตูบริการด้านหน้าของอากาศยานตระกูล Boeing 737 MAX โดยจากการตรวจสอบอากาศยานที่ประจำการในประเทศไทย ยืนยันว่า Boeing 737 MAX 8 ที่มีจำนวน 12 ลำ ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับผลกระทบ (Not Affected) ตามคำสั่งดังกล่าว
กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลัง FAA ออกคำสั่งให้ผู้ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างเสริมความแข็งแรงบริเวณประตูบริการด้านหน้าฝั่งขวา (Forward Right-hand Service Door Frame) ของอากาศยาน Boeing 737 MAX 8, MAX 9 และ MAX 8-200 หลังมีการตรวจพบรอยร้าวในชิ้นส่วนโครงสร้างของอากาศยานบางลำในต่างประเทศ
CAAT ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศไทย ได้ประสานสายการบินที่ใช้งานอากาศยานตระกูลดังกล่าวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทันที โดยปัจจุบันประเทศไทยมีอากาศยาน Boeing 737 MAX 8 ประจำการจำนวน 12 ลำ
จากการตรวจสอบหมายเลขลำดับการผลิต (Line Number/Serial Number) ของอากาศยานทั้ง 12 ลำ เทียบกับข้อมูลทางเทคนิคและขอบเขตของอากาศยานที่ได้รับผลกระทบตามคำสั่ง AD ของ FAA พบว่า อากาศยาน Boeing 737 MAX 8 ที่ประจำการในประเทศไทยทุกลำไม่อยู่ในกลุ่มหมายเลขการผลิตที่ได้รับผลกระทบ จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งดังกล่าว และสามารถให้บริการได้ตามปกติ
ทั้งนี้ CAAT จะติดตามข้อมูลทางเทคนิค คำสั่งความสมควรเดินอากาศ และมาตรการด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ผลิตอากาศยานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำกับดูแลให้ผู้ดำเนินการของไทยดำเนินการตามข้อกำหนดด้านความสมควรเดินอากาศอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยของการบินพลเรือนและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร