เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ฉลองวันแม่ฯ จัดงาน WOMEN INSPIRED 2026 วันที่ 7-13 ส.ค.นี้

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เนรมิตพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ผ่านดอกทานตะวันกว่า 1 ล้านดอก เปล่งประกายต้อนรับ ‘วันแม่แห่งชาติ’ และเดือนแห่งผู้หญิง ในงาน “THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED 2026 ภายใต้แนวคิด “SUNFLOWER SOCIAL CLUB” พื้นที่แห่งการฉลองพลังของผู้หญิงทุกเจนเนเรชั่น ทุกการเติบโตในเส้นทางของตัวเอง SHINE IN YOUR OWN WAY ณ เอ็ม แกรนด์ฮอลล์ ชั้น จี ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2569
พิธีเปิดงานจัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพชรรัตน์ สายทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงาน โดย คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ให้การต้อนรับ
คุณเพชรรัตน์ สายทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “วันแม่แห่งชาติเป็นวาระสำคัญที่สะท้อนความกตัญญูกตเวทีและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างแม่กับลูก อันเป็นรากฐานสำคัญของสถาบันครอบครัวไทย กระทรวงวัฒนธรรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งานในวันนี้ได้ขยายความสำคัญของวันแม่และสถาบันครอบครัวไปสู่การเฉลิมฉลองพลัง ศักยภาพ และความหลากหลายของผู้หญิงทุกเจเนอเรชัน และขอเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกท่านได้ค้นพบและเปล่งประกายศักยภาพของตนเองในแบบที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริง”
ด้าน คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงการจัดงานว่า “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ตั้งใจสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนได้ค้นพบแสงสว่างในแบบของตัวเอง ผ่านทุ่งทานตะวันกว่า 1 ล้านดอกที่ไม่เคยมีมาก่อนใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมส่งต่อพลังบวก มุมมอง แนวคิด การพัฒนาตัวเอง การดูแลตัวเองตลอด 7 วันของการจัดงาน”
สำหรับ ‘ดอกทานตะวัน’ กว่า 1 ล้านดอก ถูกเนรมิตตั้งแต่ทางเข้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ให้เป็น ‘Sunflower Tunnel’ หรือ ‘อุโมงค์ดอกทานตะวัน’ หรือ Sunflower Mystery ต่อเนื่องถึงบริเวณพื้นที่เอ็ม แกรนด์ฮอลล์ ชั้น จี ในรูปแบบ ‘Sunflower House’ ในธีม Grow Your Light แบ่งเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง Sunflower Living Field by Reunrom ซึ่งผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้ถึงความเคลื่อนไหวของดอกตะวัน เปรียบได้กับช่วงเวลาการเติบโตของผู้หญิง, ห้องที่ 2 Sunflower Sound Healing สัมผัสความละมุนของดอกทานตะวันพร้อมดนตรีบำบัด เพื่อเติมพลังใจ และห้องที่ 3 Sunflower Giant Mirror by V Square Clinic ห้องที่รายล้อมด้วย ‘ดอกทานตะวันยักษ์’ กับภาพสะท้อนของตนเอง สื่อถึงการยอมรับตัวตนที่แท้จริง
ไม่เพียงเท่านี้ ยังมี ‘เวทีสำหรับกิจกรรม’ ที่ส่งต่อพลังบวก มุมมอง แนวคิด การพัฒนาตัวเอง การดูแลตัวเอง ต่อเนื่อง โดยวันแรกของการเปิดงาน เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ได้ร่วมกับ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมพูดคุยถึงโรคมะเร็งในผู้หญิง โดย ผศ.พญ.วิลาสินี อารีรักษ์ สาขา มะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล มิสเวิล์ดไทยแลนด์ 2026 และ มาลัยกะ คาร รองอันดับ 1 มิสเวิล์ดไทยแลนด์ 2026 และในโอกาสนี้ ยังเชิญชวนส่งต่อพลังการให้ ผ่านโครงการ One Ball. One Shine. โดยเดอะมอลล์ กรุ๊ป มอบเงินบริจาคตั้งต้นจำนวน 100,000 บาท พร้อมเปิดรับบริจาคบริเวณเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และบางกะปิ ตั้วแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2569 รายได้เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อการเข้าถึงโอกาสการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม พร้อมชมนิทรรศการสร้างการตระหนักรู้ความสำคัญของการคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น
นอกจากนี้ ในแต่ละวันยังมีกิจกรรมเสวนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง เติมเต็มความรู้ในทุกๆ ด้าน พิเศษ ! ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม นี้ เวลา 14.00 น. พบกับ ‘ปอนด์ ณราวิชญ์’ และผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ คุณแม่และอาม่า โดยทั้ง 3 ท่านจะมาแบ่งปันเรื่องราวความอบอุ่น ความผูกพัน ให้อิ่มหัวใจในวันแม่
พร้อมกันนี้ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ งามวงศ์วาน บางแค และเดอะมอลล์ โคราช ยังร่วมจัดกิจกรรม “THE MALL LIFESTORE MOMGEVITY” ภายใต้แนวคิด “พลังแห่งรักที่แข็งแรง สุขภาพดีเคียงข้างกันตลอดไป” ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้หญิงในทุกภูมิภาค
ชวนแม่ลูกและทุกครอบครัว สัมผัสความงดงามของดอกทานตะวัน ตัวแทนของผู้หญิง ในงาน “THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED 2026” ภายใต้แนวคิด “SUNFLOWER SOCIAL CLUB” ระหว่างวันที่ 7–13 สิงหาคม 2569 ณ เอ็ม แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทาง Facebook: The Mall Group และ Instagram: themallgroup