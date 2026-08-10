MEA ติดตั้งเสาเหล็ก Monopole 58 ต้น ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้าถนนฉลองกรุง

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เดินหน้ายกระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าบนถนนฉลองกรุง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร โดยนำเทคโนโลยี "เสาเหล็ก Monopole" จำนวน a58 ต้น มาติดตั้งทดแทนเสาเดิม
เสาเหล็ก Monopole มีจุดเด่นด้านโครงสร้างที่แข็งแรงสูง ทนทานต่อแรงลมพายุและสภาพอากาศแปรปรวนได้เป็นอย่างดี ช่วยยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นคงให้กับระบบจ่ายไฟฟ้าในระยะยาว เพื่อสร้างความมั่น และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า ให้สามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ MEA พร้อมเดินหน้าดูแลความปลอดภัยและเคียงข้างประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกพื้นที่