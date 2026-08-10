ทย.ลดค่าธรรมเนียมสนามบิน 50% อีก 1 ปี ดึงแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่สู่ภูมิภาค

“ภัทรพงศ์”สั่งลุยต่อ! ทย.ลดค่าธรรมเนียมสนามบิน 50% เป็นเวลา 1 ปี มาตรการส่งเสริมเปิดเส้นทางบิน New Route - New Airline สู่สนามบินภูมิภาค หลังปี 68 ดึงแอร์ไลน์เปิด 6 เส้นทางบินใหม่
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินสู่ภูมิภาค อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชน พร้อมต่อยอดมาตรการ New Route – New Airline ของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สายการบินทั้งในและต่างประเทศเปิดเส้นทางบินใหม่สู่ท่าอากาศยานภูมิภาค โดยมาตรการนี้มุ่งเน้น ลดค่าธรรมเนียมสนามบินลง 50% ทั้งเส้นทางภายในและระหว่างประเทศ
“มาตรการนี้ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนให้สายการบิน แต่ประชาชนจะได้ประโยชน์โดยตรง ทั้งการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ราคาสมเหตุสมผล และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบาย "Airport for Regional Development" ที่มีเป้าหมายสำคัญคือการเชื่อมโยงการคมนาคมกับเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศ”นายภัทรพงศ์กล่าว
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ในปี 2569 นี้ กรมท่าอากาศยาน ได้ออกประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง มาตรการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของกรมท่าอากาศยาน กำหนดสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. เส้นทางบินใหม่ (New Route): ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เป็นเวลา 1 ปี (เส้นทางบินใหม่ คือ ไม่เคยทำการบินมาจากท่าอากาศยานต้นทางหรือปลายทางเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานนั้น หรือเส้นทางบินที่เคยทำการบิน แต่ได้หยุดทำการบินไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่ให้บริการเชิงพาณิชย์สำหรับเส้นทางภายในประเทศหรือเส้นทางระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานในสังกัด ทย.)
2. สายการบินใหม่ (New Airline): ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เป็นเวลา 6 เดือน (สายการบินใหม่ คือ ไม่เคยให้บริการมายังท่าอากาศยานนั้น หรือสายการบินที่เคยให้บริการ แต่ได้หยุดทำการบินไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับเส้นทางภายในประเทศหรือเส้นทางระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานในสังกัด ทย.)
โดยมาตรการมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 - 9 สิงหาคม 2570 โดยสายการบินที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงมายังกรมท่าอากาศยานเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ด้าน นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า กรมท่าอากาศยานได้มีความพยายามในการส่งเสริมเส้นทางบินมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ในปี 2568 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินมาตรการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีสายการบินเสนอขอใช้สิทธิเส้นทางบินใหม่ (New Route) 6 เส้นทาง
ได้แก่ สายการบิน Thai Lion Air เส้นทาง อุดรธานี-อู่ตะเภา สายการบิน Thai AirAsia เส้นทาง บุรีรัมย์-กรุงเทพฯ, นราธิวาส-กรุงเทพฯ, นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ สายการบิน EZY Airlines เส้นทาง เบตง-หาดใหญ่, สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่ และสายการบินใหม่ (New Airline) 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบิน Thai VietJet เส้นทาง นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ และสายการบินThai Lion Air เส้นทาง นครพนม-ดอนเมือง
โดยการต่อยอดมาตรการส่งเสริมเส้นทางบินดังกล่าว เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีในการดึงดูดให้สายการบินทั้งภายในและระหว่างเปิดเส้นทางบินไปยังท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัด ทย. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้เกิดกลไกการแข่งขันทางการตลาดของสายการบิน ทั้งในด้านราคาค่าโดยสารและคุณภาพการให้บริการ ลดการผูกขาดในเส้นทางที่มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ซึ่งมาตรการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการสายการบินเท่านั้น แต่เป้าหมายสำคัญคือประโยชน์ของประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ราคาสมเหตุสมผล รวมถึงช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนในภูมิภาค กระจายรายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบาย “Airport for Regional Development”